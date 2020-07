PS5: Patent deutet auf neue Technik zur Bildrekonstruktion hin

Ein aufgetauchtes Patent von Sony deutet auf eine neue Technologie zur Bildrekonstruktion hin, die eventuell bei der PS5 eingesetzt werden könnte. Hierbei können Spielszenen dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in Echtzeit gerendert werden.

Die DLSS 2.0 Technologie kommt unter anderem in "Death Stranding" zum Einsatz.

Im Internet ist vor kurzem ein neues Patent aufgetaucht, das auf eine neue Grafik-Technologie hindeutet. Dieses ist höchstwahrscheinlich für Sonys Next-Gen-Konsole geplant. Anscheinend möchte Sony damit eine Antwort auf Nvidias DLSS 2.0-Technologie liefern, deren Abkürzung für Deep Learning Super Sampling steht. Dabei handelt es sich um ein neuronales Netz für Deep Learning.

Eventuell könnte damit auch das sogenannte Checkerboard-Rendering verbessert werden, mit der Spiele in 4K-Auflösung dargestellt werden können, ohne in dieser hohen Bildauflösung überhaupt gerendert zu werden. Diese Technologie wird beispielsweise bei „Horizon Zero Dawn“ eingesetzt.

Bei dieser neuen Technologie werden durch ein KI-Programm gewonnene Daten verwendet, um reproduzierte Bilder zu erzeugen. Dadurch müssen sie nicht mehr auf klassischem Wege generiert werden, wodurch Ressourcen eingespart werden können. Dank dieser Technik könnten PS5-Spiele noch hochwertiger aussehen und eine bessere Performance erreichen.

DLSS 2.0 nur für PC verfügbar

Die erste Version von DLSS konnte die Erwartungen leider nicht erfüllen, wohingegen der Nachfolger beeindruckende Ergebnisse liefert. Allerdings ist diese nicht auf den Konsolen verfügbar, sondern nur auf PC’s, die über eine Grafikkarte mit Raytracing-Fähigkeiten verfügen.

DLSS 2.0 ist im Grunde genommen eine Technik, die schon seit Jahren in unzähligen Filmen eingesetzt wird. Bei Videospielen war der Einsatz solch einer Technologie bis dahin allerdings nicht möglich. In aktuellen Titeln wie „Death Stranding“ könnt ihr sehen, was dank DLSS 2.0 möglich ist: Zuvor verpixelte Bilder werden deutlich schärfer dargestellt.

Neben einer höheren Bildqualität verbessert sich zusätzlich die Performance. Szenen eines Spiels werden in einer bestimmten Auflösung gerendert, die im Anschluss rekonstruiert werden und dadurch in 4K-Auflösung abgespielt werden können.

Zum Thema

Bei dem erwähnten Sony-Patent könnte es sich vom Prinzip her um die gleiche Technologie handeln, was aus grafischer Sicht eine Revolution wäre. Da es sich hierbei aber nur um ein Patent handelt, hat dies nicht zwingend etwas zu bedeuten. Es bleibt offen, ob die PS5 über solch eine Technik verfügen wird.

