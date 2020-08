Fall Guys Ultimate Knockout: Entwickler sprechen über neue Inhalte

Genauer geschah dies, wie unter anderem DualShockers berichtet, im Rahmen eines Ask Me Anything auf Reddit. Dort stellten sich die „Fall Guys“-Entwickler von Mediatonic den Fragen der auf den Release wartenden Fans. Die Fragen bezogen sich unter anderem darauf, wieso das Spiel diesen Monat im PlayStation Plus-Angebot enthalten ist und was das Team für die Zukunft geplant hat.

Nachfolgend haben wir einige interessante Fragen und die dazugehörigen Antworten zum kommenden PlayStation 4-Titel für euch zusammengefasst.

Wieso erscheint „Fall Guys: Ultimate Knockout“ als PlayStation Plus-Spiel?

Auf diese Frage antwortete das Team, Sony sei von dem Spiel „wirklich begeistert gewesen, als wir ihnen eine frühe Version davon zeigten, und wir waren der Meinung, dass wir auf diese Weise das Spiel einem weitaus größeren Publikum zugänglich machen könnten, als wir es allein hätten erreichen können.“

Wird das Spiel einen Splitscreen-Modus bekommen?

Diese Frage wurde direkt im Verbund mit zwei weiteren Fragen beantwortet, nämlich ob zu „Fall Guys“ auch ein Creator-Modus und PlayStation-exklusive Skins geplant seien. Hierauf entgegneten die Entwickler, dies seien entweder Dinge, die sich gegenwärtig noch in der Entwicklung befänden, jedoch nicht zum Launch verfügbar sein würden, oder noch nicht bestätigt seien. Definitive Antworten wurden nicht gegeben.

Wie steht es um zukünftige Inhalte?

Hierzu heißt es, das Team habe „riesige Tabellen voller Level-Ideen“, die aufgrund des „ziemlich kurzen Entwicklungszyklus“ jedoch keine Zeit war, um diese auch umzusetzen. Darüber hinaus sagen die Entwickler, Spieler könnten sich auf „Variationen bestehender Spielmodi sowie brandneue Level mit neuer Mechanik geben.“ Wann mit einer Veröffentlichung dieser Inhalte zu rechnen sei, stehe hingegen noch nicht fest.

Wird „Fall Guys: Ultimate Knockout“ auf für die PlayStation 5 erscheinen?

Hierzu heißt es kurz und knapp, gegenwärtig könne Mediatonic diese Frage nicht beantworten und eine PS5-Fassung des Spiels entsprechend nicht bestätigen.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ erscheint am 4. August 2020 für die PlayStation 4.

Werdet ihr „Fall Guys: Ultimate Knockout“ spielen?

