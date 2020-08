PlayStation 5: Der Launch wird laut Sony eine Herausforderung

Der nahende PS5-Launch werde laut Sony in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung darstellen.

Dabei sprach Sony nicht speziell von der globalen COVID-19-Pandemie, sondern auch von geschäftlichen Schwierigkeiten, denen sich das Unternehmen beim Start seiner PlayStation 5 stellen müsse. Wie diese genau aussehen, dazu äußerte sich Eric Lempel, der Head of Global Marketing von Sony Interactive Entertainment, in einem Interview gegenüber GamesIndustry (via Playfront). Die Organisation gestalte sich zwar schwierig, doch Sony möchte den wartenden Spielern einen gewissen Zauber zum Launch bieten.

PlayStation 5-Launch wird „an allen Fronten“ herausfordernd

Wie der jüngst veröffentlichte erste PlayStation 5-Werbespot zeigen solle, gehe es bei der Next-Generation für das japanische Unternehmen vor allem darum, wie sich Spiele „anfühlen“. Das kurze Video sei jedoch nur eine erste Bestrebung der langsam ins Rollen kommenden Marketing-Maschinerie, um auf den definitiv noch dieses Jahr stattfindenden Launch der PS5 einzustimmen. Die Markteinführung der neuesten Sony-Konsole werde jedoch eine Herkulesaufgabe darstellen.

Lempel erwarte zum Start der PlayStation 5 „an allen Fronten eine gewaltige Herausforderung.“ Insbesondere die Organisation gestalte sich schwierig, doch er sei froh darüber, „dass wir alle an einem Strang ziehen. Wir werden dieses Jahr starten – das wird geschehen – und von meiner Seite aus werden wir absolut sicherstellen, dass wir all den Zauber und die ganze Aufregung der Starts mitbringen, die wir in der Vergangenheit hatten.“

Allerdings sei Lempel sich ebenfalls über die Ansprüche der PlayStation-Community im Klaren: „Es ist herausfordernder denn je, aber unsere Spieler erwarten viel von uns. Es ist eine Chance, den Beginn einer neuen Generation zu feiern.“ Unter normalen Umständen würden dazu auch Besuche von Events „mit Demo-Stationen“ gehören, damit Gamer „das Produkt [berühren] und damit interagieren“ könnten. Doch in der aktuellen Ausnahmesituation sei dies nicht möglich.

Wann genau Sony seine PlayStation 5 veröffentlichen will, ist derzeit noch immer unbekannt.

Was ist eure Meinung zu Eric Lempels Aussagen?

