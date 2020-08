Tales of Arise: Alterseinstufung vorgenommen – Release früher als gedacht?

In Australien und Brasilien wurden Alterseinstufungen zum Rollenspiel "Tales of Arise" vorgenommen. Könnte das Ganze darauf hindeuten, dass der Titel früher als gedacht erscheint?

"Tales of Arise" erscheint unter anderem für die PS4.

Auch Bandai Namco Entertainment beziehungsweise die Entwicklerteams des japanischen Publishers waren aufgrund der Coronakrise dazu gezwungen, in das Home-Office umzuziehen.

Die dadurch entstandenen Verzögerungen führten unter anderem dazu, dass das ursprünglich für einen Release in diesem Jahr vorgesehene Japano-Rollenspiel „Tales of Arise“ auf 2021 verschoben wurde. Einen konkreten Termin nannte Bandai Namco Entertainment bisher zwar nicht, allerdings könnte sich aktuell abzeichnen, dass „Tales of Arise“ früher als gedacht erscheint.

Eine neue Geschichte im Tales of-Universum

So tauchten in Australien und Brasilien entsprechende Alterseinstufungen auf. Spekuliert wird, dass das Ganze auf einen Release von „Tales of Arise“ Anfang des kommenden Jahres hindeuten könnte. Von offizieller Seite bestätigt wurde das Ganze bisher jedoch nicht. Möglicherweise erfahren wir auf der digitalen Tokyo Game Show 2020 im September dieses Jahres mehr. „Tales of Arise“ erscheint für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 und erzählt eine neue Geschichte im „Tales of“-Universum.

Das Japano-Rollenspiel spielt in einem Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beinhaltet. Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen.

Das Volk der Rena herrscht seit über drei Jahrhunderte über die Dahna, beraubt sie ihrer Freiheit und plündert die Ressourcen ihres Planeten. Ihr schlüpft in die Rolle von zwei unfreiwilligen Helden, die den Wunsch hegen, die Geschichte ihres Volkes umzuschreiben und ihm die Freiheit zu bringen.

