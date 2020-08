PlayStation 5: Sony will mehr Exklusivtitel & First-Party-Inhalte

In diesem Jahr veröffentlicht bekanntlich auch Sony seine Next-Generation-Konsole. Ein neuer Bericht zeigt nun, worauf das Unternehmen mit der PlayStation 5 besonders achten will.

Sony will auch weiterhin in seine "PlayStation"-Marke investieren.

Genauer ermöglicht uns der kürzlich veröffentlichte Geschäftsbericht von Sony einen besseren Ausblick auf die Strategie des PlayStation-Herstellers. Wie unter anderem Gamingbolt berichtet, gehen aus diesem Bericht besonders zwei Dinge hervor, die PS-Fans vermutlich sehr freuen dürften, denn die Firma will auch in Zukunft weiter auf seine hauseigenen Studios und Exklusivtitel bauen.

Sony will die PlayStation als Plattform weiterentwickeln

Eines der formulierten Ziele sei es, die PlayStation in den kommenden Jahren voranzubringen. Die Konsole solle sich auch zukünftig als Plattform für hochkarätige Spiele „erneuern und weiterentwickeln“. Um dies sicherzustellen, bestünde eine Möglichkeit für Sony weiterhin darin, „proaktive Investitionen zur Stärkung der Content-IP zu tätigen“, um die PlayStation so zu stärken.

Des Weiteren plane Sony, „die Erweiterung und Einführung seines Portfolios exklusiver PlayStation-Titel“ in den kommenden Jahren anzukurbeln. Der in den vergangenen Jahren gefahrene Kurs, in dem Sony immer wieder auf große PS-Exclusives baute und so unter anderem mit Titeln wie „God of War“, „Marvel’s Spider-Man“ oder auch „The Last of Us: Part II“ große Erfolge feiern konnte, soll entsprechend weiterhin verfolgt werden. Somit dürfen sich alle PS-Fans wohl auf einige exklusive Games für die PlayStation 5 freuen.

Sony will mehr in PlayStation-Studios investieren

Wie aus dem Bericht außerdem hervorgeht, seien jedoch nicht nur Investitionen in Exklusivspiele geplant, sondern ebenfalls in PlayStation – und weitere First-Party-Studios. Um die Qualität seiner hauseigenen Games sicherzustellen, plane Sony, „das Personal und die Arbeitsumgebung in seinen eigenen Studios“ zu verbessern. Darüber hinaus sei Sony ebenfalls gewillt, in noch mehr Entwickler zu investieren oder weitere Studios zu kaufen.

Genauer heißt es diesbezüglich im Firmenbericht: „First-Party-Titel, die vom Eigentümer der Plattform entwickelt und verkauft werden, sind als Content-IP für die zukünftige Wertschöpfung und Einkünfte besonders wichtig.“ Zudem werde „Sony Interactive Entertainment (SIE) weiterhin in Firmen mit reichlich Kreativität und Spitzentechnologien [investieren] oder erwirbt diese, um die Worldwide Studios (WWS) auszubauen“. Das letzte Studio, das Sony in seine PlayStation-Familie eingliederte, waren Insomniac Games, die derzeit an „Spider-Man: Miles Morales“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für die PlayStation 5 arbeiten.

Was ist eure Meinung zu Sonys Zukunftsplänen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation 5