Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville: EA stellt die Unterstützung ein

Wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt, wird die weitere Unterstützung mit Content- und Gameplay-Updates von "Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville" in diesem Monat eingestellt. Anschließend werden nur noch frühere Festivals und Events zur Verfügung gestellt.

Auf der offiziellen Website von „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ stellten die Verantwortlichen von Electronic Arts ein umfangreiches News-Update zum Online-Mehrspieler-Shooter bereit.

Wie aus dem Eintrag unter anderem hervorgeht, dürfen sich die Spieler in den kommenden Wochen über diverse neue Inhalte freuen. Zu diesen gehört die Herbst-Festival-Preiskarte, mit der sich Belohnungen wie Hüte, Siegestafeln, Puncher, Emojis und mehr freischalten lassen. Hinzukommen das „Blauer Kauer“-Kostüm oder das legendäre „Verrückter Koloss“-Kostüm für Wicht und Z-Mech, das auf diejenigen unter euch wartet, die die neue Preiskarte komplett abschließen.

Unterstützung endet in diesem Monat

Doch wo es Licht gibt, da wartet bekanntermaßen auch Schatten und so gab Electronic Arts bekannt, dass die Unterstützung von „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ Ende des Monats eingestellt wird. Oder anders ausgedrückt: Nach der Veröffentlichung der Herbst-Festival-Inhalte wird es keinen neuen Content und keine Gameplay-Optimierungen mehr geben.

Gänzlich leer geht die „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“-Community in den kommenden Monaten allerdings nicht aus. Wie es weiter heißt, werden regelmäßig alte Events und Festivals zurückkehren. Wer sich die entsprechenden Belohnungen seinerzeit nicht sichern konnte, bekommt in den nächsten Monaten also eine weitere Gelegenheit geboten.

„Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

