Modern Warfare und Warzone: Neues Kampfpaket mit PS Plus – Das steckt im Bundle

Passend zur "Season 5 Reloaded" können PS4-Spieler mit PS Plus für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" ein neues Kampfpaket herunterladen. Welche Inhalte damit auf euch warten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

PS Plus-User können ein neues Kampfpaket laden.

Für „Call of Duty Modern Wafare“ und „Warzone“ wurde ein neues Kampfpaket veröffentlicht, das Besitzern von PS Plus auf der PS4 über den gesamten Monat hinweg ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt wird.

Zu den Bestandteilen des DLCs „Kampfpaket Saison 5 Reloaded“ gehört unter anderem ein epischer Operator-Skin für Otter. Hinzu kommen ein legendärer Pistolen-Bauplan und ein episches Messer. Ein epischer Waffentalisman, eine epische Visitenkarte und ein episches Emblem runden das Reloaded-Paket ab.

Mit dem „Warzone Season 5 Reloaded-Kampfpaket“ erhaltet ihr darüber hinaus einen Token, der euch 60 Minuten lang doppelte Erfahrungspunkte sammeln lässt. Nachfolgend seht ihr eine Übersicht über die Inhalte.

Kampfpaket Season 5 Reloaded

Epischen Operator-Skin für Otter

Legendären Pistolen-Waffenbauplan

Episches Messer

Epischen Waffentalisman

Epische Visitenkarte

Episches Emblem

Token für 60 Minuten lang doppelte EP

Das „Warzone-Kampfpaket Saison 5 Reloaded“ kann mit einer gültigen PS-Plus-Mitgliedschaft ab sofort im PlayStation Store bezogen werden. Exklusiv für PlayStation Plus-Mitglieder erhältlich bleibt es dort bis zum 1. Oktober 2020. Die Inhalte lassen sich im Multiplayer-Part von „Modern Warfare“ als auch in „Warzone“ nutzen.

Zum Download: Warzone – Kampfpaket (Saison 5 Reloaded)

PlayStation Plus schlägt jährlich mit rund 60 Euro zu Buche und berechtigt nicht nur zum Download der zeitexklusiven Inhalte von „Modern Warfare“ und „Warzone“. Auch werden regelmäßig „Gratis-Spiele“ angeboten. Welche Games im September in die PS Plus-Collection aufgenommen wurden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Das „Warzone Season 5 Reloaded-Kampfpaket“ ist bereits das zweite Kampfpaket der Season 5. Schon zum Launch der Season wurde ein vergleichbares Paket veröffentlicht, zu dem ihr hier weitere Informationen vorfindet.

„Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ sind für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ folgt am 13. November der nächste Teil der populären Shooter-Reihe. Nachfolgend seht ihr ein Video zu den Inhalten des neuen Kampfpaketes:

