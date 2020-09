Prince of Persia Remake: Zeigt der Trailer eine veraltete Version?

Die Katze ist endlich aus dem Sack: Ubisoft bringt mit "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" einen wahren Klassiker in einem neuen Gewand zurück. Der erste Trailer rief allerdings gespaltene Reaktionen der Fans hervor.

Ein Grund, der hierbei bezüglich des Ankündigungs-Trailers von „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ immer wieder kritisiert wurde, war die Grafik des Spiels. Wenig verwunderlich, immerhin gilt das erste Abenteuer des persischen Prinzen aus dem Hause Ubisoft zu den Meilensteinen des modernen Action-Adventure-Genres. Ein neuer Bericht legt nun jedoch nahe, als repräsentiere der Trailer eine womöglich inaktuelle Version des Titels.

Gezeigtes „Prince of Persia“-Material veraltet?

Zumindest, wenn wir einem Bericht von Gadgets 360 (via Gamingbolt) Glauben schenken dürfen. Die Seite hatte die Gelegenheit, ein Interview mit dem für „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ zuständigen Team zu führen. Als technisches Gerüst diene laut den Entwicklern Ubisofts Anvil-Engine, die bereits bei Titeln wie „Assassin’s Creed Origins“ zum Einsatz kam – obgleich, ausgehend vom ersten Trailer, keine ähnliche grafische Qualität erreicht wird.

Die Verantwortlichen bestätigten im Gespräch mit Gadgets 360 zwar nicht, dass im Trailer eine inzwischen eventuell technisch überholte Alpha-Version des „Prince of Persia“-Remakes gezeigt wurde, allerdings stellten sie der Seite einen neuen Screenshot zur Verfügung. Dieser zeigt eine Szene, die so bereits im ersten Trailer zu sehen war, wirkt jedoch im direkten Vergleich aufgrund verbesserter Lichtstimmung merklich feingeschliffener.

In einem ersten Statement zur von den Fans kritisierten grafischen Qualität des Trailers stellten die Macher klar: Ihnen sei von Ubisoft sowohl das nötige Budget als auch die entsprechende Entwicklungszeit für die Überarbeitung des Klassikers gewährt worden. Das Ziel des Teams sei es, „die visuelle Identität des Spiels mit diesem Remake neu zu definieren.“ Gegenüber Gadgets 360 gaben die Macher zudem an: „Sie können sicher sein, dass das Spiel [bei seiner Veröffentlichung im] Januar 2021 erstklassig sein wird.“

Ob diesen Versprechungen letztendlich auch Taten folgen werden, muss die Zeit zeigen. „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ erscheint am 21. Januar 2021 für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Was ist bisher eure Meinung vom kommenden „Prince of Persia“-Remake?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia