PS5: The Edge – Sony zeigt beeindruckenden Spot

Sony hat einen spektakulären Werbespot veröffentlicht.

Sony Interactive Entertainment hat wenige Wochen vor dem Launch der PlayStation 5 einen neuen Spot veröffentlicht, der auf den Namen“The Edge“ hört. Der unten eingebundene Clip soll laut Eric Lempel, Global Head of Marketing, einige der Gefühle hervorrufen, die ihr von der neuen Konsole erwarten könnt.

Neue Details zur PlayStation 5 liefert das unten eingebundene Video zwar nicht. Allerdings möchte Sony damit verdeutlichen, was das Unternehmen in Bezug auf die neue Generation anstrebt.

Sony möchte euch mitreißen

„Wir wollen euch begeistern und mitreißen“, so Lempel. „Wir wollen euch einen Weg zum geheimnisvollen Unbekannten zeigen. Was ihr seht ist, dass es bis an den Rand und darüber hinausgeht. Und genau das ist es, was wir hier zu signalisieren versuchen. Es geht nicht um die Features. Es geht um einen Branding-Spot.“

Doch auch wenn der Clip zur PS5 und zur PlayStation-Marke keine neuen Spielszenen offenbart, könnt ihr in Kürze damit rechnen. „Ihr werdet sehen, dass viele der Spiele sehr schnell in diese Kampagnen einfließen werden“, so Lempel.

Das nächste große PS5-Event ist für Mittwoch geplant. Die Bestätigung erfolgte überraschend am vergangenen Wochenende. „Bevor die PS5 im Herbst auf den Markt kommt, wollen wir euch einen weiteren Blick auf einige der großartigen Spiele geben, die zur Markteinführung (und darüber hinaus!) auf der PS5 erscheinen werden“, so Lempel zum Event.

Zum Thema

Der digitale Showcase wird etwa 40 Minuten dauern und Updates zu den neuesten Titeln der Worldwide Studios und zu den Projekten der Entwicklungspartner offenbaren.

Offen sind nach wie vor der Preis und der Termin der PS5. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in dieser Woche etwas dazu hören werden. Jüngsten Gerüchten zufolge könnte die Digital Edition der PS5 weniger als 400 Euro kosten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5