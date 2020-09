PS5: Preis wohl ab 399,90 Euro und Umfrage mit Sony-Dominanz

Werden es 399,90 und 499,90 Euro?

Nachdem Microsoft in der vergangenen Woche den Termin und die Preise der Xbox Series X und Xbox Series S offiziell machte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sony in dieser Woche nachziehen wird, sehr hoch. Tatsächlich wurde am Wochenende ein Showcase angekündigt, zu dem ihr hier weitere Details vorfindet.

Vor der vermuteten Enthüllung in dieser Woche keimte nochmals ein Gerücht zur Preisgestaltung auf. Auf Twitter teilte AllGamesDelta ein Bild, das die Backend-Software eines der größten spanischen Händler zeigen soll. Gelistet sind dort verschiedene Switch-Bundles samt Preis, aber auch zwei neue Konsolen, bei denen es sich offenbar um die PS5 samt Digital Edition handelt.

Die Einträge legen nahe, dass der Händler von 499,90 Euro für die PS5 und 399,90 Euro für die PS5 Digital Edition ausgeht. Vor allem das günstigere Modell würde einen überraschend niedrigen Einstiegspreis in die nächste Generation bieten.

Zwar bringt auch Microsoft eine zweite Konsole auf den Markt, die mit 299,99 Euro nochmals billiger ist. Doch wurde die Leistung im Gegensatz zur PS5 Digital Edition, bei der nur auf das Disk-Laufwerk verzichtet wird, deutlich abgespeckt.

Ob die Preise, die durchaus realistisch klingen, von Sony bestätigt werden, erfahren wir womöglich in dieser Woche. Nachfolgend könnt ihr euch den erwähnten Tweet anschauen:

Während noch nicht zweifelsfrei klar ist, welchen Geldbetrag Sony für die PS5 verlangen wird, sind sich viele Spieler sicher, dass sie eher zum Kontrahenten der Xbox Series X/S greifen werden. Das legt zumindest eine Twitter-Umfrage von IGN nahe. Mit knapp 140.000 Teilnehmern gilt sie als durchaus repräsentativ.

IGN stellte die Frage: „Jetzt, da wir mehr Informationen über die Preise einiger Konsolen der nächsten Generation haben, welche werdet ihr eurer Meinung nach am ehesten zuerst kaufen?“

Die Ergebnisse:

Zusammen kommen die beiden PS5-Konsolen auf gerundet 68,2 Prozent, also auf mehr als zwei Drittel. Beim Xbox-Gespann sind es gerundet 31,9 Prozent.

Zumindest die Core-Gamer scheinen demnach nicht gewillt zu sein, eine der beiden Digital Editions zu erwerben, wobei vor allem die Xbox Series S mit nur 8,4 Prozent auf ein überraschend niedriges Interesse stößt. Es ist allerdings denkbar, dass die Mainstream-Kunden, die eher nicht an der Umfrage von IGN teilgenommen haben dürften, vorrangig auf den Preis achten werden.

Ob sich am Stimmungsbild nochmals etwas ändern wird, werden wir nach der bevorstehenden Enthüllung von Sony erfahren. Mehr zur neuen Konsole findet ihr im Vorfeld in unserer PS5-Übersicht.

Now that we have more info on some next-gen console prices, which do you think you’re most likely to buy first?

— IGN (@IGN) September 11, 2020