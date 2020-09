Final Fantasy XVI: Neuer Teil der JRPG-Saga angekündigt + Trailer

"Final Fantasy XVI" wurde für die PlayStation 5 angekündigt.

Sony eröffnete seine jüngste PlayStation 5-Präsentation mit einem Knall: „Final Fantasy XVI“ wurde offiziell enthüllt. Somit bestätigten sich die jüngsten Gerüchte, laut denen das nächste Teil der altehrwürdigen JRPG-Saga im Rahmen des PS5-Events offiziell vorgestellt werden würde. Einen ersten Trailer findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

Titel erscheint Konsolen-exklusiv auf PlayStation 5

Auf dem PlayStation Blog äußerte sich „Final Fantasy“-Produzent Naoki Yoshida in einer kurzen Mitteilung zum ersten Videomaterial. Wie er ausführt, bestünde dieses sowohl aus „Schlachten als auch in Echtzeit ablaufende Zwischensequenzen“, allerdings würden diese lediglich einen winzigen Teil dessen zeigen, was das Entwicklerteam des Spiels bisher erreicht habe.

Yoshida erzählt darüber hinaus: „In dieser Zeit hat sich die Größe des Teams von einer Handvoll Kernmitgliedern zu einer vollwertigen Einheit entwickelt, die weiterhin an dem, was sie bisher geschaffen haben, feilt und darauf aufbaut, um den Spielern eine Erfahrung zu bieten, die in Bezug auf Story und Gameplay unübertroffen ist.“ Hierzu ergänzt Hiroshi Takai, der Director von FFXVI, das Team habe „unzählige Herausforderungen angenommen, um Ihnen das sechzehnte Kapitel der sagenumwobenen Final Fantasy-Franchise zu präsentieren.“

Für die nahe Zukunft seien jedoch erstmal keine weiteren Details zu „Final Fantasy XVI“ zu erwarten. Das nächste größere Update zum Spiel solle es erst im kommenden Jahr geben „also erwarte ich, dass in der Zwischenzeit alle Spaß am Spekulieren haben werden, denn wir haben eine Menge zu bieten […].“

„Final Fantasy XVI“ hat gegenwärtig noch keinen Releasetermin und wird Konsolen-exklusiv für die PlayStation 5 sowie den PC erscheinen.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Final Fantasy XVI“?

