Spider-Man Remastered: Speicherdaten des Originals kompatibel? Statement von Insomniac

"Spider-Man: Miles Morales" zählt zu den Launch-Titeln der PS5.

Sony und Insomniac Games sorgten im Zuge des jüngsten PS5-Events für eine Überraschung: Käufer der Ultimate Edition von „Spider-Man: Miles Morales“ finden im Lieferumfang des Spiels eine Remaster-Version von „Marvels Spider-Man“ aus dem Jahr 2018. Der Aufpreis hält sich mit 20 Euro durchaus in Grenzen.

Speicherdaten werden nicht übertragen

Nach der Ankündigung stellte sich offenbar der eine oder andere Spieler die Frage, ob die Speicherdaten des Originals in das Remaster importiert werden können. „Kann ich in Spider-Man Remastered mit meiner Spider-Man PS4-Speicherdatei dort weitermachen, wo ich aufgehört habe? Oder muss ich das Spiel neu beginnen?“, heißt es beispielsweise auf Twitter.

Der Support von Insomniac Games sorgte zügig für eine Antwort: „Speicherdaten werden nicht vom Original in das Remaster übertragen“, so das Unternehmen. Ihr müsst also von vorne beginnen.

Da die Remastered-Version komplett überarbeitet wird und auch ein paar neue Inhalte mit sich bringen soll, ist diese Aussage keine große Überraschung. Nähere Details zu den technischen Besonderheiten sollen in den kommenden Wochen folgen. Fest steht bereits: Ein Standalone-Release ist vorerst nicht geplant.

Wie anfangs erwähnt hält sich der Aufpreis für das Remaster durchaus in Grenzen. Während die PS5-Standard-Version von „Spider-Man: Miles Morales“ mit 59,99 Euro zu Buche schlägt, werden für die Ultimate-Edition auf der PlayStation 5 79,99 Euro fällig. Wollt ihr das Gesamtpaket installieren, müsst ihr auf eurer Konsole rund 100 GB reservieren.

Zum Thema

Erscheinen wird „Spider-Man: Miles Morales“ hierzulande zum Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020 sowohl für die PS4 als auch die PS5. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zahlreiche Details zum neuen Werk von Inomniac Games geteilt. Diese findet ihr in unserer Themen-Übersicht, die auch Videos zu „Spider-Man: Miles Morales“ umfasst.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spider Man Miles Morales