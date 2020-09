The Last of Us Part 2: Spannende Neuigkeiten am Wochenende – Ankündigung für die PS5?

Wie die Entwickler von Naughty Dog bekannt gaben, dürfen wir uns am Wochenende über "spannende Neuigkeiten" zu "The Last of Us: Part 2" freuen. Viele Fans spekulieren nun über eine mögliche Umsetzung oder ein technisches Upgrade für die PlayStation 5.

"The Last of Us: Part 2" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Am Wochenende begehen die Entwickler von Naughty Dog ein weiteres Mal den sogenannten „Outbreak-Day“, an dem sich alles um „The Last of Us“ dreht.

Wie uns die Entwickler von Naughty Dog via Twitter versprachen, dürfen wir uns im Rahmen des „Outbreak-Days“ über spannende Neuigkeiten zu „The Last of Us: Part 2“ freuen. Worauf sich das Studio im Detail bezieht, wurde nicht verraten. Wenig überraschend ließen entsprechende Spekulationen nicht lange auf sich warten.

Umsetzung für die PlayStation 5 geplant?

Zum einen spekulieren die Fans darauf, dass „The Last of Us: Part 2“ den Weg auf die PlayStation 5 finden könnte. Neben einer klassischen Portierung auf die PlayStation der nächsten Generation wäre natürlich auch ein technisches Upgrade denkbar, das Besitzern der PS4-Fassung ohne zusätzliche Kosten zu Verfügung gestellt wird. Auch der mögliche Multiplayer zu „The Last of Us: Part 2“ geistert aktuell wieder durch die Gerüchteküche.

Wenige Monate vor dem offiziellen Release von „The Last of Us: Part 2“ räumten die Verantwortlichen von Naughty Dog ein, dass der geplante Multiplayer nicht zum Launch des Titels zur Verfügung stehen wird. Wie es seitens des Studios hieß, fiel die Mehrspieler-Komponente schlichtweg zu ambitioniert aus, um sie zum Release von „The Last of Us: Part 2“ fertigzustellen. Allerdings sollte das Konzept zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen werden.

Weitere Details erfahren wir möglicherweise am Wochenende.

