Yakuza Like a Dragon: Gameplay-Video der PS5-Version aufgetaucht

Nachdem bekanntgegeben wurde, dass die PS5-Version von "Yakuza: Like a Dragon" am 2. März 2021 erscheint, wurde zusätzlich ein Gameplay-Video veröffentlicht. Dort könnt ihr einen Blick auf das rundenbasierte Kampfsystem und die Grafik der Next-Gen Version werfen.

Die PS5-Version erscheint erst vier Monate nach dem eigentlichen Release.

Gestern wurde offiziell verkündet, dass das Action-Rollenspiel „Yakuza: Like a Dragon“ am 10. November für PS4, Xbox One, Xbox Series und PC erscheinen wird. Auch das Release-Datum der PS5-Version wurde bekanntgegeben: Erst am 2. März 2021 wird es so weit sein.

Zu diesem Anlass ist auf Youtube ein Video aufgetaucht, das Gameplay-Aufnahmen der PS5-Version von „Yakuza: Like a Dragon“ zeigt. Zwar fällt das Video recht kurz aus, doch es ermöglicht euch einen genaueren Blick auf das Kampfsystem des Spiels, welches bei diesem Ableger rundenbasiert ablaufen wird. Außerdem könnt ihr euch ein Bild von der grafischen Qualität der PS5-Version verschaffen.

Feedback zum Kampfsystem fällt gemischt aus

Bei den Fans kommt die Aufnahmen des Spiels anscheinend gut an, jedoch fällt das Feedback zum rundenbasierten Kampfsystem gemischt aus. Viele Spieler hätten sich die klassischen Echtzeit-Kämpfe gewünscht. Das Gameplay-Video wurde auf verschiedenen Gaming-Kanälen wie Gematsu, GamersPrey oder multiplayer.it hochgeladen und nicht vom Publisher selbst veröffentlicht.

Solltet ihr euch für die PS4-Version entscheiden, erhaltet ihr übrigens ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version. Jedoch erklärte RGG Studio auf Twitter, dass die Speicherdaten der PS4-Version nicht auf die PS5 übertragen werden können. Als Grund wurden die unterschiedlichen Trophäenlisten angegeben.

„Yakuza: Like a Dragon“ wird als neue Interpretation der Reihe beschrieben und bringt neben einem neuen Hauptcharakter auch eine neue Location mit sich.

Hier könnt ihr euch das Gameplay-Video ansehen:

