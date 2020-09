Yakuza Like a Dragon: PS4-Speicherstand nach PS5-Upgrade nicht kompatibel

Die PS4-Version von "Yakuza Like a Dragon" kann mit einem Gratis-Upgrade auf die PS5-Fassung angehoben werden. Eine Kompatibilität der Speicherstände wird dabei nicht hergestellt.

Auf der PS5 müsst ihr von vorne beginnen.

Der Start der neuen Konsolengeneration steht unmittelbar bevor. Während viele Interessenten zunächst leer ausgehen werden, da die zugesicherten Bestände der PS5 und Xbox Series X innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren, steht fest, dass viele Current-Gen-Games mit einem Gratis-Upgrade auf die Next-Gen-Fassung angehoben werden können.

Speicherdaten nicht kompatibel

Es scheint allerdings, dass die dazugehörigen Speicherstände nicht in allen Fällen übernommen und in der Next-Gen-Fassung weiter genutzt werden können. Das verdeutlicht ein Tweet von RGG Studio. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Speicherstand von „Yakuza: Like a Dragon“ bei einem Next-Gen-Upgrade nicht mit der aktualisierten Version des Spiels kompatibel sein wird.

Auf Twitter erklärt der Entwickler : „Zur Klarstellung: Besitzer der physischen PS4-Version von Yakuza: Like a Dragon können auch die Original-Disc zum Upgrade auf die PS5-Version verwenden, wenn diese am 2. März 2021 veröffentlicht wird. Die Speicherdaten können nicht zwischen der PS4- und der PS5-Version des Spiels übertragen werden.“

RGG Studio kann natürlich nur für das eigene Spiel sprechen, sodass bei jedem einzelnen Spiel genau geschaut werden muss. In diesem Zusammenhang sorgte ein Reporter der Washington Post in den vergangenen Stunden für Verwirrung. Zunächst deutete er an, dass PS4-Speicherdaten grundsätzlich nicht auf der PS5 funktionieren werden.

Später zog er sein Statement zurück: „Ich habe diesen Tweet gelöscht, weil mir aufgefallen ist, dass er schnell als eine Bestätigung dafür interpretiert wurde, was für Speicherstände [beim Upgrade] von der PS4 auf die PS5 gilt. Es geht nicht strikt um die Abwärtskompatibilität, sondern um PS5-Upgrades wie Spider-Man: Miles, Yakuza.“

Auch beim Remaster von „Spider-Man“ wurde die Inkompatibilität der Speicherdaten vor einigen Tagen bestätigt. Nachdem angekündigt wurde, dass das Standalone-Abenteuer neben der PS4-Version auch für die PS5 erhältlich sein wird, gab Insomniac Games bekannt, dass das Remaster keine Übertragung der Speicherdaten unterstützt.

In der Begründung verwiesen die Entwickler auf unterschiedliche Trophäenlisten. Später wurde außerdem bekannt, dass Besitzer des ursprünglichen „Spider-Man“ das PS5-Remaster nicht kostenlos erhalten werden.

