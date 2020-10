Mortal Kombat 11: Enthüllung neuer Inhalte in dieser Woche? Neue Verkaufszahl bekannt

"Mortal Kombat 11" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In den vergangenen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass die Entwickler der NetherRealm Studios „Mortal Kombat 11“ noch nicht zu den Akten gelegt haben und weitere Inhalte planen.

Für frische Spekulationen sorgt das US-Studio nun selbst. Zum einen gaben die Entwickler in Person von Creative-Director Ed Boon bekannt, dass sich „Mortal Kombat 11“ bisher acht Millionen Mal verkaufte. Darüber hinaus versprach Boon, dass sich die Spieler in dieser Woche über Neuigkeiten zum düsteren Fighting-Titel freuen dürfen.

Da Boon nicht näher ins Detail ging, kann aktuell nur spekuliert werden, worauf sich der Creative-Director der NetherRealm Studios genau bezieht. Vor wenigen Tagen stießen Dataminer im aktuellen Quellcode von „Mortal Kombat 11“ jedoch auf Hinweise, dass sowohl ein neuer Story-DLC als auch weitere Charaktere geplant sein könnten – darunter Mileena, Rain und ein nicht näher genannter Gast-Auftritt.

Zum Thema: Mortal Kombat 11: Weitere Story-DLCs und Charaktere geplant? Dataminer entdecken Hinweise

Ebenfalls denkbar wäre natürlich, dass die NetherRealm Studios an einem Next-Gen-Upgrade für die Xbox Series X beziehungsweise die PlayStation 5 arbeiten, das in dieser Woche offiziell angekündigt wird. In wenigen Tagen wissen wir möglicherweise mehr.

„Mortal Kombat 11“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we’re not done yet. Stay tuned to see what’s next for MK11 this week!#KombatKontinues

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2020