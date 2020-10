PS5 & Xbox Series X: 8K spielt auf absehbare Zeit keine Rolle, meint Microsoft

Geht es nach den Verantwortlichen von Microsoft, dann sollten wir in den kommenden Jahren nicht damit rechnen, dass die 8K-Auflösung eine relevante Rolle spielen wird. Zunächst müsse es darum gehen, 4K-Geräte in den Wohnzimmern der Kunden zu etablieren.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Mit der PlayStation 5 auf der einen und der Xbox Series X auf der anderen Seite wird in wenigen Wochen die neue Konsolen-Generation eingeläutet.

In einem aktuellen Interview sprach Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, über die Zukunft der Konsolen und die Tatsache, dass sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 zumindest in der Theorie eine Darstellung in der 8K-Auflösung ermöglichen beziehungsweise unterstützen. Laut Spencer sollten wir trotz allem nicht damit rechnen, dass auf absehbare Zeit Gebrauch von dieser Möglichkeit gemacht wird.

Viele Kunden verfügen nicht einmal über einen 4K-TV

Demnach sind die beiden neuen Konsolen auf eine Darstellung von Spielen in 4K ausgelegt, sodass es laut Spencer noch lange dauern wird, bis sich die 8K-Technologie im Bereich der Videospiele durchsetzt – wenn es überhaupt so weit kommen sollte. „In meinen Augen ist 8K eine aufstrebende Technologie. Die Darstellungsmöglichkeiten der Geräte sind aber noch nicht wirklich ausgereift. Ich bin der Meinung, dass wir Jahre davon entfernt sind, 8K bei Videospielen zum Standard zu machen – wenn es überhaupt jemals zum Standard wird“, so Spencer.

Liz Hamren, Head of Gaming Engineering bei Xbox, merkte zudem an, dass 4K-taugliche Geräte bei weitem nicht so verbreitet sind, wie von den Verantwortlichen der führenden Triple-A-Publisher angenommen wird. Dies haben interne Erhebungen von Microsoft ergeben. Daher sollte es den Publishern erst einmal darum gehen, die Spieler in das 4K-Zeitalter zu führen.

Die Xbox Series X erscheint genau wie die Xbox Series S am 10. November 2020. Während für die Xbox Series X 499,99 Euro fällig werden, wird die kleine Schwester in Form der Xbox Series S für 299,99 Euro erhältlich sein. Die PlayStation 5 folgt hierzulande am 19. November 2020 und wird für 499,99 Euro angeboten.

Wer auf ein optisches Laufwerk verzichten kann und seine Spiele ohnehin nur noch in Form von Downloads bezieht, kann zur Digital-Edition der PS5 greifen, die für 399,99 Euro auf dem Markt platziert wird.

