Spider-Man Miles Morales: Gameplay-Video zeigt den ersten Bosskampf

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint im November.

Zu den ersten Titeln, die als Launch-Titel für die PlayStation 5 bestätigt wurden, gehörte „Spider-Man: Miles Morales“ aus dem Hause Insomniac Games.

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit einer Stand-Alone-Erweiterung zu „Spider-Man“ zu tun, die eine eigene Geschichte erzählen wird. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release erreichte uns ein neues Gameplay-Video, in dem der erste Bosskampf des Superhelden-Abenteuers zu sehen ist. Mit wem wir es hier zu tun haben, soll aus Spannungsgründen allerdings nicht verraten werden. Wer kein Problem mit kleineren Spoilern haben sollte, schaut einfach selbst.

Neue Screenshots stehen bereit

Darüber hinaus stellten die US-Kollegen der GameInformer frische Screenshots zu „Spider-Man: Miles Morales“ bereit. Auch hier herrscht eine kleinere Spoiler-Gefahr. „Spider-Man: Miles Morales“ wird am 12. November 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die PlayStation 5-Version, die übrigens einen Spielstand-Transfer unterstützt, folgt hierzulande am 19. November 2020.

Wie es der Name des Abenteuers bereits andeutet, schlüpft ihr im neuesten Werk von Insomniac Games in die Rolle des Protagonisten Miles Morales. Dieser versucht nicht nur, sich in seinem neuen Zuhause zurechtzufinden. Gleichzeitig wird er aufgrund einer dunklen Gefahr schnell dazu gezwungen, sich seiner Verantwortung als Superheld zu stellen und in die Fußstapfen von Peter Parker zu treten.

