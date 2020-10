Spider-Man Miles Morales: Erreicht den Gold-Status und erscheint pünktlich

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint im November.

Kurz vor dem Abschluss der Woche meldeten sich die Entwickler von Insomniac Games mit froher Kunde zu Wort.

Wie das Studio bekannt gab, erreichte der Action-Titel „Spider-Man: Miles Morales“ mit sofortiger Wirkung den Gold-Status. Dies bedeutet in der Praxis, dass die grundlegenden Entwicklungsarbeiten abgeschlossen sind und dass sich der Titel auf dem Weg in die Vervielfältigung befindet. Somit steht dem geplanten Release im kommenden Monat nichts mehr im Wege.

Wie es der Name des Superhelden-Abenteuers bereits andeutet, schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Protagonisten Miles Morales und versucht, in den Fußstapfen von Peter Parker zu treten. Zunächst steht der Teeanger allerdings vor der Aufgabe, sich in seiner neuen Heimat zurechtzufinden.

„Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Um Marvels New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen“, führen die Macher von Insomniac Games aus.

„Spider-Man: Miles Morales“ wird am 12. November 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die PlayStation 5-Version folgt hierzulande pünktlich zum Launch der PS5 am 19. November.

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020