PS5: Bilder eines schwarzen DualSense-Controllers aufgetaucht

In den Verkauf gelangt das gezeigte Exemplar wahrscheinlich nicht. Doch neue Bilder zeigen, wie in etwa eine schwarze Version des PS5-Controllers wirken könnte.

Seit einigen Tagen wissen wir, dass sich das Aussehen der PS5 relativ simpel anpassen lässt. Die Seitenteile können abgenommen und durch modifizierte Versionen ersetzt werden. Solltet ihr mit dem weißen Look der Konsole nicht einverstanden sein, dann sind euch bei der Farbgestaltung kaum Grenzen gesetzt.

Neue Bilder beim FCC

Doch welche Farboptionen werden künftig für den DualSense angeboten? Angekündigt wurde bisher nur das schwarz-weiße Modell. Doch einen Ausblick auf eine komplett schwarze Edition liefern die aktuellen Daten der United States Federal Communications Commission, wo ein solches Modell erneut gelistet wird. Schon im vergangenen August tauchte ein vergleichbarer Produkteintrag auf.

Unterschiede zu den vorangegangenen Bildern gibt es durchaus. So sind in der neuen Version auch sämtliche Buttons komplett in schwarzer Farbe gehalten. Zudem glänzen die typischen PlayStation-Symbole durch Abwesenheit.

Um eine Verkaufsversion des DualSense handelt es sich beim geprüften Modell offenbar nicht. Vielmehr wird der gezeigte DualSense dem Dev-Kit der PS5 zugeschrieben. Zumindest machen die folgenden Tweets deutlich, wie ein schwarzer PS5-Controller optisch in etwa in Erscheinung treten könnte:

Zunächst steht der Next-Gen-Launch mit den angekündigten Konsolen und Farbversionen bevor: Die Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen weltweit am 10. November 2020. Die PS5 folgt am 12. November 2020 in Nordamerika und am 19. November 2020 in Europa.

