Fortnite: Halloween-Event „Albträume 2020 – Midas Rache“ gestartet – Trailer & Details

Unter dem Namen "Albträume 2020 - Midas Rache" wurde heute ein zeitlich begrenztes Halloween-Event in der Welt von "Fortnite" gestartet. Wir verraten euch, was im Detail geboten wird.

"Fortnite": Einer der erfolgreichsten Titel unserer Zeit.

In den vergangenen Tagen kündigten zahlreiche Publisher und Entwickler zeitlich begrenzte Halloween-Events für ihre Online-Titel an.

Heute waren die Verantwortlichen von Epic Games an der Reihe und gaben bekannt, dass unter dem Namen „Albträume 2020 – Midas Rache“ mit sofortiger Wirkung ein Halloween-Event in der Welt von „Fortnite“ startet. Dieses wird bis zum 3. November 2020 zur Verfügung stehen. „Schatten-Midas hat The Agency mit seinen wiedererweckten Gefolgsleuten übernommen. Spieler müssen ihn aufhalten, bevor sie sich selbst in einen Schatten verwandeln“, so die Macher von Epic Games im Rahmen der heutigen Ankündigung.

Exklusive Belohnungen warten auf euch

Für die Dauer des Halloween-Events kehren Spieler, die im Solo-, Duo- oder Truppen-Modus ausgeschaltet wurden, als Schatten zurück und erhalten die Gelegenheit, sich einen sogenannten „Shadow Royale“ zu sichern. Zusammen mit anderen Schatten gilt es, die Überlebenden zu besiegen, indem spezielle Fähigkeiten eingesetzt werden, wie beispielsweise das Heimsuchen von Fahrzeugen. Exklusive Belohnungen dürfen im Zuge des Halloween-Events natürlich nicht fehlen.

Zum Thema: Apex Legends: Zeitlich begrenztes „Fight or Fright“-Event zu Halloween angekündigt – Trailer

„Spieler, die an den ‚Fortnite: Albträume 2020‘-Herausforderungen teilnehmen, haben die Chance, besondere Belohnungen freizuschalten, wie die Lackierung „Midas Schatten“, die Smash O‘-Lantern-Spitzhacke oder das Rücken-Accessoire Bobo“, heißt es hierzu von offizieller Seite.

J. Balvin sorgt für Stimmung

Als Headliner des diesjährigen „Fortnite: Albträume 2020“-Events wird der kolumbianische Reggaeton-Superstar und vierfache Latin-Grammy-Gewinner J. Balvin fungieren und laut offiziellen Angaben für reichlich Stimmung sorgen. Die J Balvin-Party findet an der Main-Stage in „Party Royal“ am 1. November 2020 ab 2 Uhr morgens unserer Zeit statt.

Zum Thema: Red Dead Online: Kostenpflichtiger Halloween-Pass angekündigt – Trailer & Details

Die Wiederholungen werden am 1. November um 19 Uhr und am 2. November 0 Uhr deutscher Zeit zu sehen sein. Spieler, die Lust auf die passende Verkleidung haben, können eine neue Version des „Party Trooper“-Outfits bis zum 2. November um 02 Uhr morgens deutscher Zeit im Item-Shop erwerben. Darüber hinaus erhalten alle Spieler, die ein „Party Trooper“-Outfit besitzen und am Konzert von J. Balvin teilnehmen einen exklusiven „J. Balvin“-Style.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fortnite