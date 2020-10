Marvel’s Avengers: Dankeschön-Paket und PS Plus-Bonus veröffentlicht

"Marvel's Avengers" verweilt seit September auf dem Markt.

Crystal Dynamics gab vor einigen Tagen bekannt, dass am 22. Oktober 2020 an Spieler von „Marvel’s Avengers“ ein kleines Dankeschön-Paket, das Credits und ausgewählte Belohnungen umfasst, vergeben wird. Mit einem Tweet machen die Entwickler nochmals darauf aufmerksam, dass dieses Paket ab sofort in Anspruch genommen werden kann.

1.500 Credits

7.000 Units

250 Upgrade-Module

und mehr…

Es gibt mehrere Arten von Währungen und Upgrades in „Marvel’s Avengers“, so dass es durchaus von Bedeutung ist, was in diesem kostenlosen Bonus enthalten ist. Die Spieler erhalten letztendlich 1.500 Credits, 7.000 Units, 250 Upgrade-Module und 20 DNA-Schlüssel. Die Inhalte in der Übersicht:

Das Dankeschön-Paket wartet bis zum 5. November 2020 auf Abnehmer.

Dem Tweet zufolge reichen die kostenlosen Goodies aus, um in „Marvel’s Avengers“ ein legendäres Outfit oder eine Upgrade-Ausrüstung zu erhalten. Der Gratis-Bonus wird laut einem Folge-Tweet ebenfalls mit einem von Sarah Garza inspirierten Namensschild versehen, das jedoch erst nächste Woche im Inventar der Spieler erscheinen wird.

Belohnung für PS Plus-User

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Belohnungen steht für PlayStation Plus-Mitglieder auf der PS4 die exklusive PS Plus-Belohnung zum Download bereit. Wie bereits angekündigt, erhalten Spieler ein exklusives Ms. Marvel-Kosmetikpaket.

Zum Thema

Schaltet das exklusive Bundle mit kosmetischen Objekten frei: Enthalten sind Ms. Marvels Outfit „Unbeholfener Champion“, das Namensschild MM011 sowie 100 Gratis-Units. Den Link zum Herunterladen und eine Produktabbildung findet ihr nachfolgend.

Falls ihr es verpasst habt: Das Technik-Upgrade für die Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X, das ursprünglich in den Wochen nach dem Launch der beiden Systeme veröffentlicht werden sollte, wurde verschoben. Crystal Dynamics gab kürzlich bekannt, dass das besagte Upgrade erst 2021 nachgereicht wird. Weitere Einzelheiten dazu erfahrt ihr hier.

