Sekiro Shadows Die Twice: Launch-Trailer zur Game of the Year-Edition veröffentlicht

Das Action-Adventure "Sekiro: Shadows Die Twice" erscheint in Kürze in einer Game of the Year-Edition. Ein offizieller Trailer stellt uns die Abenteuer des Wolfes noch einmal vor.

Activision und die zuständigen Entwickler von From Software präsentieren uns heute einen offiziellen Launch-Trailer zu der in wenigen Tagen erscheinenden Game of the Year-Edition des Action-Adventures „Sekiro: Shadows Die Twice“.

Neue Herausforderungen für erfahrene Shinobi

Die Game of the Year-Edition beinhaltet sowohl das eigentliche Hauptspiel, alle veröffentlichten Patches als auch das kommende „Additional Features“-Update, das am 28. Oktober 2020 um 18 Uhr veröffentlicht werden soll. Da Update, das für alle Spieler kostenlos erscheinen wird, wird neue Boss Challenge-Modi, Spieleraufzeichnungen und freischaltbare Skins mit sich bringen.

Über die Statue des Bildhauers kann man an den Reflektionen der Stärke teilnehmen, um noch einmal gegen Bossgegner anzutreten, die man bereits besiegt hat. In den Herausforderungen der Stärke wird man wiederum nur ein einziges Leben haben, um die Feinde erneut zu besiegen. Wenn man fehlschlägt, muss man erneut von vorne beginnen.

Des Weiteren kann man drei Outfits für den Wolf freischalten. Darunter finden sich auch das „Tengu“- sowie das „Old Ashina Shinobi“-Outfit wieder. Allerdings wird man sich zwei der Outfits in den Herausforderungen verdienen müssen. Das letzte Kostüm erhält man, wenn man das Spiel einmal abschließt. Zudem sind alle Outfits nur kosmetische Änderungen und bieten keinen spielerischen Vorteil.

Mit den Spieleraufzeichnungen kann man wiederum nachvollziehen, was andere Spieler in „Sekiro: Shadows Die Twice“ geleistet haben. Die Spieler können bis zu 30 Sekunden ihrer Aktionen aufzeichnen und mit einer kurzen Nachricht teilen. Dadurch könnten neue Spieler auch Hilfe erhalten, da sie noch unbekannte Wege entdecken oder sich von den Angriffsmustern inspirieren lassen. Wenn eine Aufzeichnung von einem Community-Mitglied bewertet wird, erhält der Besitzer auch eine kostenlose Gesundheitsregeneration.

Hier ist der offizielle Launch-Trailer zu „Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition“:

