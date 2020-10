PlayStation Now: Diese Spiele erwarten euch im November

Im Kampfspiel "Injustice" treten verschiedenste DC-Superhelden gegeneinander an.

Auch im kommenden Monat erwarten euch auf PlayStation Now mehrere neue Spiele. Genauer gesagt steht euch das neue Angebot ab Dienstag, dem 3. November, zur Verfügung. Darunter fallen das Superhelden-Prügelspiel „Injustice 2“, die Rennsimulation „F1 2020“, der Open World-Shooter „Rage 2“ und der Indie-Titel „My Time at Portia“.

PS Now im November 2020



Injustice 2: Mit diesem Spiel brachte der „Mortal Kombat“-Entwickler Netherrealm Studios im vergangenen Jahr den zweiten Teil der Kampfspiel-Reihe auf den Markt. Hier treten Superhelden- und Schurken aus dem DC-Franchise gegeneinander an. Dazu zählen bekannte Figuren wie Superman, Batman oder Harley Quinn. In komplett neuen Arealen könnt ihr euch hier heldenhafte Schlachten liefern. Alle Charaktere lassen sich bei steigendem Fortschritt individuell anpassen.

F1 2020: Erstmals in der Rennspiel-Reihe könnt ihr euer eigenes Team zusammenstellen. Zudem könnt ihr das Spiel dank einem Splitscreen-Modus mit euren Freunden genießen. Alle offiziellen Teams und Fahrer der Formel 1 sind enthalten. Insgesamt könnt ihr auf 22 Rennstrecken euer Können beweisen, wovon zwei das erste Mal enthalten sind.

Rage 2: Der Titel wurde von den Avalanche Studios („Just Cause“) und ID Software („Doom“) entwickelt. Dabei ist ein Ego-Shooter mit offener Spielwelt entstanden. Euch erwarten unter anderem chaotische Fahrzeugschlachten und abgefahrene Charaktere, denen ihr bei eurer Erkundung des Ödlangs begegnen werdet.

My Time at Portia: Dieser Titel findet in einer postapokalyptischen Welt statt und kombiniert dies mit einem niedlichen Setting, wie ihr es beispielsweis aus „Harvest Moon“ kennt. Als Abenteurer, Farmer und Ingenieur in einem zieht ihr durch die Spielwelt, um die heruntergekommene Werkstatt des Vaters wieder aufzubauen. Dazu müsst ihr unter anderem Getreide anbauen, Bauwerke errichten, Monster bekämpfen und euch mit den Bewohnern der Stadt anfreunden.

Darüber hinaus erwarten euch das First-Person-Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance“ und das Coop-Actionspiel „Warhammer: Vermintide 2“. Übrigens könnt ihr das Angebot von PS Now auch auf der PS5 erleben, sobald diese in eurem Wohnzimmer steht.

Im vergangenen Monat wurde unter anderem „Days Gone“ zur Verfügung gestellt, das bis zum 5. Januar 2021 angeboten wird. Auch der Klassiker „MediEvil“ wurde freigeschaltet.

Bei PlayStation Now handelt es sich um einen Gaming-Abonnement-Dienst von Sony, über den ihr unzählige PS-Spiele streamen könnt. Spiele der PS4 lassen sich zudem auf die Konsole herunterladen. Wenn ihr für ein komplettes Jahr bucht, kostet euch das einmalig 59,99 Euro.

