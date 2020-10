Spider-Man Miles Morales: Gameplay und Trailer zum animierten Vorbesteller-Kostüm

"Spider-Man Miles Morales" zählt zu den Launch-Titeln der PS5.

Spieler, die „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ für PS4 oder PS5 vorbestellen, erhalten als Belohnung den Spidey-Anzug aus dem Animationsfilm „Spider-Man: Into the Spider-Verse“. Wie das Kostüm optisch in Erscheinung tritt, zeigen ein neues Gameplay-Video und ein Trailer. Beide Clips könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Kostüm mit besonderen Effekten

Der Anzug aus „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ ist mehr als nur ein zusätzliches Outfit. Er ist wie im Film animiert und verleiht dem Spiel einen künstlerischen Stop-Motion-Effekt. Auch in den Kampfszenen macht sich der besondere Look bemerkbar, da comicartige Worteinblendungen auftauchen, wenn Miles die Gegner angreift.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ erscheint am 12. November 2020 für PlayStation 4 und PS5, wobei die neue Sony-Konsole in Europa erst am 19. November 2020 auf den Markt kommen wird.

Im neuesten Abenteuer in „Marvels Spider-Man“-Universum gewöhnt sich der Teenager Miles Morales an sein neues Zuhause, während er als neuer Spider-Man in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker tritt. Doch als ein erbitterter Machtkampf sein neues Zuhause zu zerstören droht, wird dem aufstrebenden Helden klar, dass mit großer Macht auch große Verantwortung einhergehen muss. Um das gesamte New York von Marvel retten zu können, muss Miles als neuer Superheld in Erscheinung treten.

Zum Thema

Einen Blick auf weitere Spider-Man-Anzüge könnt ihr in der verlinkten Meldung werfen. Darüber hinaus wurde kürzlich ein Video mit dem ersten Bosskampf des Spiels veröffentlicht. Weitere Meldungen mit Infos zum kommenden Superheldenabenteuer lest ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spider Man Miles Morales