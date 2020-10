Demon’s Souls: Termin, Video und Details zum offiziellen Soundtrack enthüllt

In wenigen Wochen werden PlayStation 5-Spieler in das Königreich von Boletaria zurückkehren können, um sich in „Demon’s Souls“ den verschiedensten Monstern zu stellen. Allerdings werden die packenden Kämpfe, die stimmungsvollen Umgebungen und die nervenaufreibenden Bildschirmtode mit einer passenden orchestralen Musik, die für das Remake ebenfalls aufgewertet wurde.

Eine Neuinterpretation der klassischen Melodien

Nun hat Sony Interactive Entertainment bekanntgegeben, dass man den offiziellen Soundtrack zu „Demon’s Souls“ am 26. November 2020 auf den verschiedenen digitalen Plattformen veröffentlichen wird. Die physische Veröffentlichung soll etwas später durch Milan Records verwirklicht werden, wobei die Vorbestellungen für die Vinyl Anfang Dezember beginnen werden.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt es zu dem Soundtrack: „Unzählige Stunden wurden damit verbracht, Abertausende neuer Klänge in das Spiel aufzunehmen, wodurch diese Welt wahrhaft zum Leben erweckt wird. Das sind die Klänge von Boletaria, die euch aus euren Träumen reißen werden. Werdet ihr wegen des unaufhörlichen Herzschlags und des eindringlichen Gesangs im Turm von Latria den Verstand verlieren? Und wie viele von euch werden sich im Angesicht des krabbeligen Huschens der Panzerspinne tief in Steinfang als mutig erweisen?“

Die Originalmusik von Shunsuke Kida wurde neu überarbeitet, wobei auch dramatische, neue Arrangements dieser Melodien erschaffen wurden. In den Air Studios in London wurden die Stücken mit einem Orchester und einem Chor aufgenommen, wobei sogar die berühmte Orgel der Temple Church zu hören sein wird. Insgesamt haben 120 Musiker an diesem Klangerlebnis gearbeitet.

Damit man bereits einen Eindruck von der Musik erhält, wurden sowohl ein neues Video als auch ein erstes Beispiel veröffentlicht. Somit kann man die Musik hinter dem Kampf mit dem Flamelurker genießen. Das offizielle Cover zur Schallplatte wurde auch enthüllt.

„Demon’s Souls“ erscheint wiederum am 12. November 2020 für die PlayStation 5. Die passende Konsole wird hierzulande jedoch erst am 19. November 2020 veröffentlicht.

