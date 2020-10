Demon’s Souls: Details zu der veränderten Steuerung und der Welttendenz

Am gestrigen Nachmittag erschien neues Gameplay zu dem kommenden Action-Rollenspiel und PlayStation 5-Launch-Titel „Demon’s Souls“, das einen bereits einen Einblick in die Gefahren des Stonefang Tunnels gewährte. Allerdings sind auch einige weitere Details zu der Neuauflage des From Software-Klassikers enthüllt worden, die vor allem Fans des Originals interessieren dürften.

Mehr Kontrolle und Übersicht

Nachdem die zuständigen Entwickler von Bluepoint Games bereits bestätigten, dass man die Heilkräuter in die Traglast einberechnet, sodass die Menge an Kräutern stets auch einen Einfluss auf die Beweglichkeit und Geschwindigkeit des Charakters hat, verriet man auch, dass man die Steuerung und die Animationen angepasst hat.

Im originalen „Demon’s Souls“ war die Ausweichrolle nur in vier Richtungen möglich. Im Remake wird man eine Acht-Wege-Steuerung einbinden, sodass man in alle Richtungen ausweichen kann.

Creative Director Gavin Moore sagte in einem Interview mit GameSpot: „Das Spiel erschien vor elf Jahren, was eine lange Zeit in der Spielegeschichte darstellt, weshalb sich seitdem eine Menge verändert hat und sich auch die Erwartungen der Leute zu dem, was ein Spiel sein sollte, eine Menge verändert haben. Also mussten wir sicherstellen, dass wir Quality-of-Life-Verbesserungen am Spiel vornehmen, die die Leute erwarten.“

Obwohl man auch die Kampfanimationen aktualisiert hat, soll die Kadenz des Kampfes gleichgeblieben sein, sodass die Animationen weiterhin in etwa die selbe Länge wie im Original haben werden. Man wollte die Kadenz und das Spielgefühl der Animationen nicht verändern, da es das eigentliche Gameplay und somit auch das Spiel verändert hätte.

In einem anderen Bereich hat Bluepoint ebenfalls Änderungen vorgenommen: der Welttendenz. Die Welttendenz hatte „Demon’s Souls“ von späteren From Software-Titeln deutlich unterschieden, da sie die Schwierigkeit des Spiels beeinflusst hatte. Bei einer weißen Welttendenz wurden die Gegner einfacher und die Beute schlechter. Bei einer schwarzen Tendenz hatte man hingegen eine höhere Herausforderung zu erwarten, konnte jedoch auch bessere Beute absahnen. Diese Welttendenz wurde von den Aktionen und vor allem Toden des Spielers bestimmt, insofern man offline spielte. Online wurde die Welttendenz wiederum von der Community beeinflusst.

In der Neuauflage möchte Bluepoint mehr Klarheit in das damals leicht verwirrende System bringen. Dazu sagte Moore gegenüber IGN: „Ich denke, dass das Problem des Originals war, dass die Welttendenz nicht angezeigt wurde. Man konnte nicht wirklich verstehen, wo sich die Tendenz befand. Was wir gemacht haben, ist die Welttendenz durch die Benutzeroberfläche zu verbessern. Dadurch sollte man verstehen, in welchem Status sich die Tendenz der Welt befindet, die man spielt.“

„Demon’s Souls“ erscheint am 12. November 2020 für die PlayStation 5.

