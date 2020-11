Xbox: Komplette Sparte stand nach dem Katastrophen-Start der Xbox One auf der Kippe

In einem aktuellen Interview ließ Microsofts Phil Spencer die Vergangenheit noch einmal Revue passieren. Wie er einräumte, stand die komplette Xbox-Sparte nach dem enttäuschenden Start der Xbox One zwischenzeitlich auf der Kippe.

Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte.

Anlässlich der Markteinführung der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S in dieser Woche entwickelte sich Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, natürlich zu einem gefragten Gesprächspartner.

Im Rahmen eines ausführlichen Interviews blickte Spencer unter anderem auf die Vergangenheit zurück und räumte ein, dass Microsoft mit der Xbox One an sich beziehungsweise nach dem enttäuschenden Launch der Konsole eine schwierige Zeit durchlebte. Diese führte dazu, dass die Zukunft der Xbox-Sparte nach dem Abgang von Don Mattrick zwischenzeitlich auf der Kippe stand. Vor allem Satya Nadella, der sich Februar 2014 zum CEO von Microsoft aufschwang, stellte hinsichtlich der Xbox-Marke unangenehme Fragen und dachte offen über ein Aus der Konsolen-Sparte nach.

Dominanz der PS4 sorgte für Kopfzerbrechen

„Satya wurde im Februar [2014] der CEO“, führte Spencer aus. „Dann stellte sich die Frage, ob wir mit der Xbox weitermachen. Zu diesem Zeitpunkt verkaufte sich die PlayStation deutlich besser. Investieren wir weiter? Oder treffen wir eine andere Entscheidung? Er und ich hatten eine Diskussion und ich habe einen Pitch gemacht. Ich sagte: ‚Wissen Sie, Gaming kann eine wirklich wichtige Verbraucherkategorie für das Unternehmen sein.'“

Zum Thema: Xbox Series X/S: Die Konsolen und mehr in Unboxing-Videos präsentiert

„Er verstand es noch nicht ganz. Nicht vom Standpunkt der Intelligenz aus. Er stand dem Ganzen einfach nicht nahe. Aber er war bereit, auf uns als Team zu setzen. Und ich sagte: ‚Wenn ich die Rolle des Leiters dieser Gruppe übernehmen will, muss ich sie wieder zusammenbringen.‘ Ich kann nicht mein Hardware-Team dort, das Plattform-Team dort und die First-Party-Entwickler dort haben. Ich muss es als zusammenhängendes Team zurückbringen. Und er stimmte dem zu. Ich habe in der Windows-Abteilung gearbeitet, aber wir haben all diese Teile als ein zusammenhängendes Ganzes zurückgebracht.“

Alle Führungskräfte gingen von Bord

Weiter heißt es: „Ich denke der Grund, warum ich in diesem Job gelandet bin, ist die Tatsache, dass alle anderen Führungskräfte von Bord gegangen sind. Ich ärgerte mich darüber, dass ich die letzte Person war, die noch an diesem Tisch saß. Und da ist etwas Wahres dran. Ich möchte klar stellen, dass ich mein Ego diesbezüglich in Schach halte.“

Zum Thema: Xbox Game Studios: Microsoft sucht offenbar nach Übernahmekandidaten in Japan

Spencer abschließend: „Es war nicht klar, dass man die Person nimmt, die zunächst den First-Party-Bereich leitete, und diese zum Leiter der Plattform macht. Aber ehrlich gesagt war ich von den Führungskräften der einzige, der übrig geblieben ist.“

Die Xbox Series X und die Xbox Series S wurden am gestrigen Dienstag, den 10. November 2020 veröffentlicht.

Quelle: Shacknews

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox One