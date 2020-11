Gerücht: Sony möchte Bluepoint Games kaufen

Im Internet wird gemunkelt, dass Sony ein Auge auf Bluepoint Games geworfen hat und sich beide Unternehmen in Gesprächen befinden. Angeblich soll der Deal im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

Das Remake von "Demon's Souls" war noch ein uneheliches Kind.

Auf ResetEra verbreitete Gerüchte haben zwar nicht immer etwas mit der Realität zu tun. Doch im heutigen Fall wäre es ein durchaus logischer Schritt.

So möchte ein User namens MarsipanRumpan von nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass sich Sony derzeit in Übernahmegesprächen mit dem „Demon’s Souls Remake“-Entwickler Bluepoint Games befindet.

Demon’s Souls als letzter Test

Laut der Angabe des Users sind seine Quellen mit dem Entwicklerteam von Bluepoint Games vertraut. Angeblich wird der Deal zwischen Sony und Bluepoint momentan ausgehandelt. Und interessanterweise sei das Remake von „Demon’s Souls“ ein letzter Test gewesen, den Bluepoint nach den positiven Reaktionen von Spielern und Medien zu bestehen vermochte.

Auch heißt es, dass Sony von der Arbeitsmoral von Bluepoint beeindruckt sei, so dass das Unternehmen beschlossen habe, die Gespräche über die Übernahme mit dem Studio aufzunehmen. Sollte der Deal zustande kommen, möchte Bluepoint Games an einer brandneuen IP arbeiten, da das Team nicht als Remake-Studio in die Geschichte eingehen möchte.

Sony habe hingegen die Hoffnung, dass Bluepoint anderen Teams bei Remakes helfen kann. Wenn zum Beispiel Team Asobi beschließt, ein „Ape Escape Remake“ zu entwickeln, wäre Bluepoint das Studio, das einspringen und zeigen würde, wie es gemacht wird.

Falls die Gespräche erfolgreich verlaufen, könnte der Deal in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. „Der Deal wird gerade abgeschlossen und sollte in Kürze bekanntgegeben werden. Die Zeitspanne, die man mir gegeben hat, sieht vor, dass es vor dem 28. Februar geschehen wird“, so der Informant.

Sony und Bluepoint arbeiten seit Jahren zusammen

Die letzten Projekte von Bluepoint Games entstanden ohnehin für PlayStation-Konsolen. Dazu zählen „Uncharted: The Nathan Drake Collection“, „Gravity Rush Remastered“, „Shadow of the Colossus“ und eben auch das Remake von „Demon’s Souls“. Das heißt, die Veränderungen wären bei einer Übernahme überschaubar.

Zum Thema

Wie erwähnt: Derartige Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen. Doch was würdet ihr davon halten, wenn Bluepoint Games bald ein Teil von Sony ist?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Bluepoint Games