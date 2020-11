Nioh Collection: 4K, 120FPS und mehr – Team Ninja kündigt P5-Umsetzungen an

Mit der "Nioh Collection" kündigten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Team Ninja Remastered-Versionen der beiden "Nioh"-Abenteuer für die PlayStation 5 an. Versprochen werden technische Verbesserungen wie eine 4K-Auflösung oder eine Darstellung in 120FPS.

Die "Nioh Collection" erscheint für die PS5.

Mit „Der erste Samurai“ wird im kommenden Monat der finale DLC zu „Nioh 2“ veröffentlicht. Damit legen die Entwickler von Team Ninja das Thema „Nioh“ aber keineswegs zu den Akten.

Stattdessen kündigte das Studio in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment heute die „Nioh Collection“ für die PlayStation 5 an. Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer Sammlung zu tun, die die beiden „Nioh“-Abenteuer umfasst. Darüber hinaus befinden sich alle Updates und Download-Inhalte, mit denen die Titel in der Vergangenheit bedacht wurden, an Bord.

Auf der PlayStation 5 bekommen die „Nioh“-Abenteuer zudem technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K oder in 120 Bildern die Sekunde spendiert. Weiter heißt es, dass auch PlayStation 4-Spieler, die bisher nicht in den Genuss der „Nioh“-Titel kamen, mit Complete-Editions bedacht werden.

Anbei eine Übersicht über die Titel, die pünktlich zum vierten Geburtstag von „Nioh“ am 5. Februar 2021 veröffentlicht werden.

Die Nioh-Ankündigungen in der Übersicht

Nioh 2 – The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 4)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)

Nioh Remastered – The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)

Nioh Collection (verfügbar für PlayStation 5)

Anbei der offizielle Trailer zu den heutigen Ankündigungen.

