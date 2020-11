Cyberpunk 2077: 70 GB und zwei Blu-ray-Disks? Angeblicher Leak mit Details

Nach mehreren Verschiebungen müsst ihr euch bis Dezember gedulden.

Aufgrund der Verschiebung lässt „Cyberpunk 2077“ zwar bis Dezember 2020 auf sich warten. Doch tauchte im Internet bereits ein Bild auf, auf dem möglicherweise das Cover des Titels zu sehen ist.

Bestätigt ist die Echtheit nicht. Das gilt natürlich auch für die auf dem Cover bzw. auf der Rückseite der Verpackung abgedruckten Informationen. Den Angaben zufolge wird „Cyberpunk 2077“ auf zwei Disks ausgeliefert und benötigt auf der PS4 und PS5 (Abwärtskompatibilität) rund 70 GB.

Erwähnt werden auf dem Cover letztendlich:

2X Blu-ray-Disc

Welt-Kompendium

Aufkleber

Postkarten

Spiel-Karte

Zugang zu digitalen Inhalten

Veröffentlicht wurden die Informationen von AltChar. Woher die Cover-Abbildung stammt, ist nicht so recht klar. Die Publikation spricht lediglich von „einer unbekannte Person“. Das heißt, die Angaben sollten wirklich mit Vorsicht genossen werden.

Zumindest die 70 GB Speicherplatz wären keine Überraschung. Sie wurden bereits von offizieller Seite für den PC bestätigt. Da der neue Night City Wire-Stream Ende dieser Woche ausgestrahlt wird, werden wir vielleicht in Kürze mehr zu den Konsolenfassungen erfahren.

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia auf den Markt gebracht. Auch an einer Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 arbeitet CD Projekt. In unserem Forum wird das Spiel schon seit 2013 diskutiert.

