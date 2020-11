PS5 Firmware Update: Version 20.02-02.25.00 zum Download

Sony behebt mit Firmware-Updates die ersten Probleme.

Nachdem die PlayStation 5 mit einigen Problemen auf den Markt gebracht wurde, schiebt Sony ein PS5 Firmware Update nach. Damit wird die neue Konsole auf die Version 20.02-02.25.00 angehoben.

Wirklich umfangreich ist der dazugehörige Changelog nicht. Es heißt lediglich: „Version: 20.02-02.25.00: Dieses System-Software-Update verbessert die Systemleistung.“ Die Größe des PS5 Firmware Updates wird mit 886 MB angegeben. Es scheint, dass auch die Updates auf der neuen Konsole etwas größer ausfallen.

Mehrere Probleme mit der PS5

Angesichts der Tatsache, dass PS5-Benutzer eine Reihe von Problemen mit der neuen Konsole haben, bleibt zu hoffen, dass mit dem neusten Update einige der frühen Kinderkrankheiten aus der Welt geschafft werden.

Im Laufe des Vormittags berichteten wir davon, dass zahlreiche Besitzer der PS5 Probleme mit dem Ruhemodus haben. Er lässt die Konsole abstürzen und macht unter Umständen große Teile des Spielfortschrittes zunichte.

Zuvor sickerte durch, dass die PS5 mit einem Download-Fehler zu kämpfen hat, der einen Reset auf die Werkseinstellungen notwendig macht. Bei den betroffenen Spielern können gestartete Downloads weder fortgesetzt noch abgebrochen werden.

Hierzulande kommt die PS5 erst am 19. November 2020 auf den Markt. Womöglich wurde ein Großteil der Fehler bis zu zu diesem Zeitpunkt behoben, womit sich die zusätzliche Wartezeit in einem Vorteil umkehrt. Solltet ihr am Donnerstag dennoch Probleme verzeichnen, dann helfen euch die folgenden Anlaufstellen weiter:

Falls ihr keine PS5 vorbestellen konntet, bekommt ihr ab Donnerstag eine weitere Gelegenheit. So gaben Händler wie GameStop, Medimax und Amazon bekannt, dass der Verkauf am Launchtag der PS5 wieder aufgenommen wird. In den Läden vor Ort werden am Tag der Veröffentlichung keine Konsolen verkauft.

