Cyberpunk 2077: Story-Details und neue Spielszenen im deutschen Gameplay-Trailer

Am Abend bedachten uns die Entwickler von CD Projekt unter anderem mit einem deutschsprachigen Gameplay-Trailer zum in Kürze erscheinenden Rollenspiel "Cyberpunk 2077". Geboten werden sowohl Details zur Spielwelt Night City als auch neue Spielszenen aus dem ambitionierten Projekt.

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ im kommenden Monat endlich das Licht der Welt erblicken.

Nachdem wir in dieser Woche bereits mit einem ausführlichen Gameplay-Video bedacht wurden, das die Xbox One X- und Xbox Series X-Versionen in Aktion zeigte, legten die Entwickler von CD Projekt heute nach und veröffentlichten unter anderem einen deutschsprachigen Gameplay-Trailer zu „Cyberpunk 2077“. In diesem warten Eindrücke aus der Spielwelt Night City und Details zur Handlung des Rollenspiels.

Ein frischer Trailer und ein Blick hinter die Kulissen

Des Weiteren stehen ab sofort ein frischer Trailer zum Helden Johnny Silverhand sowie neue Behind-the-Scenes-Videos bereit. Diese beschäftigen sich mit dem Soundtrack von „Cyberpunk 2077“ und lassen zudem den Schauspieler Keanu Reeves zu Wort kommen, der im nächsten großen Rollenspiel der „The Witcher“-Macher Johnny Silverhand verkörpert.

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für die Xbox One, den PC, die PlayStation 4 sowie Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich umfangreiche Upgrades für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 in Entwicklung, die 2021 folgen.

Wer „Cyberpunk 2077“ für die PS4 oder die Xbox One erwirbt, kann das jeweilige Next-Gen-Upgrade zum Release ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

