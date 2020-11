Cyberpunk 2077: Umfangreiche Gameplay-Demo mit Spielszenen von der Xbox Series X

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit ist das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ nun für eine Veröffentlichung im kommenden Monat vorgesehen.

Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellten die Entwickler von CD Projekt heute ein umfangreiches neues Gameplay-Video zu „Cyberpunk 2077“ bereit. Dieses liefert euch brandneue Eindrücke aus dem ambitionierten Rollenspiel-Abenteuer und zeigt zudem Szenen aus der Abwärtskompatibilität der Xbox Series X.

Umfangreiches Next-Gen-Upgrade folgt 2021

Damit sollte euch ein ganz guter Eindruck von der Art und Weise vermittelt werden, wie sich „Cyberpunk 2077“ technisch schlägt, wenn ihr den Titel über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 spielt. Zum Launch solltet ihr laut offiziellen Angaben nicht mit großen technischen Verbesserungen rechnen. Diese folgen erst im Rahmen eines technischen Upgrades, das im kommenden Jahr für die Xbox Series X und die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: 70 GB und zwei Blu-ray-Disks? Angeblicher Leak mit Details

Läuft in der finalen Phase der Produktion nichts mehr schief, dann wird „Cyberpunk 2077“ am 10. Dezember 2020 für den PC, Stadia, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Wer die Xbox One- oder PlayStation 4-Version des Rollenspiels erwirbt, kann das entsprechende Next-Gen-Upgrade ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Ergänzend zur Einzelspieler-Kampagne von „Cyberpunk 2077“ befindet sich auch eine Mehrspieler-Komponente in Arbeit. Diese wird laut CD Projekt allerdings noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077