Chronos Before the Ashes: Overview-Trailer liefert Spielszenen und Details

In Kürze erscheint mit "Chronos: Before the Ashes" das neueste Werk aus dem Hause Gunfire Games. Der heute veröffentlichte Overview-Trailer liefert frische Spielszenen und Details.

"Chronos: Before the Ashes" erscheint im Dezember.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher THQ Nordic veröffentlichen die Entwickler von Gunfire Games in Kürze ihr neues Projekt „Chronos: Before the Ashes“.

Um Fans des Genres die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellte Gunfire Games heute einen frischen Overview-Trailer zum Action-Rollenspiel bereit. Der besagte Trailer liefert euch sowohl neue Details zur spielerischen Umsetzung als auch frische Spielszenen aus „Chronos: Before the Ashes“, mit denen Lust auf mehr gemacht werden soll.

Befreit die Welt vom tückischen Bösen

In „Chronos: Before the Ashes“ verschlägt es euch in eine Welt, die von einem tückischen Bösen heimgesucht wird. „Erkunde die Tiefen eines mysterischen Gewölbes und gewinne dabei an Weisheit, Stärke und Macht. Aber sei vorsichtig: Jeder Tod, den Dein Held erleidet, verkürzt dauerhaft seinen Lebensfaden“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Zu den spielerischen Eigenheiten, mit denen das Action-Rollenspiel für frischen Wind sorgen soll, gehört die neue Alterungsmechanik. Jedes Mal, wenn der Hauptcharakter das Zeitliche segnet, altert er um ein Jahr. Ihr müsst euren Spielstil an das Alter eures Helden anpassen, während ihr euren Charakter weiterentwickelt. Ihr beginnt jung, geschickt und flink, werdet dann aber immer weiser und wendet euch mehr und mehr der Magie zu.

„Chronos: Before the Ashes“ wird am 1. Dezember 2020 für den PC, die PS4, die Xbox One, Switch und Stadia veröffentlicht.

