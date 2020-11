PS5: Sony San Diego nicht geschlossen – Neuer Titel in Arbeit

Die Sony San Diego Studios arbeiten an einem neuen Projekt.

In den vergangenen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass sich Sony Interactive Entertainment dazu entschieden haben könnte, die hauseigene Niederlassung im kalifornischen San Diego zu schließen.

Für die entsprechenden Spekulationen sorgte der Senior-Game-Designer John Bautista, der sich dazu entschloss, die Sony San Diego Studios zu verlassen. In seinem Tweet wies er darauf hin, dass während seiner Zeit bei Sony San Diego nicht alles rund lief. Gleichzeitig hieß es, dass Sony San Diego „eine tolle Firma war“. Eine unglückliche Formulierung, die für die Gerüchte der letzten Tage sorgte.

Um den aktuellen Gerüchten und Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, meldete sich Bautista via Twitter noch einmal zu Wort. Wie es heißt, wurde sein erster Tweet komplett falsch interpretiert. Demnach wurde Sony San Diego keineswegs geschlossen. Ganz im Gegenteil sogar: Derzeit wird an einem neuen Projekt gearbeitet, zu dem sich Bautista allerdings nicht genauer äußern konnte oder wollte.

In den letzten Monaten kam allerdings das Gerücht auf, dass Sony San Diego an einem neuen Ableger der „Uncharted“-Reihe werkeln könnte. Der Stein des Anstoßes: Ausgewählte kreative Köpfe, die in der Vergangenheit bei Naughty Dog an der „Uncharted“-Serie arbeiteten und zu Sony San Diego wechselten.

Offiziell bestätigt wurde ein neues „Uncharted“ bisher allerdings nicht.

Just to clarify, I made the decision to move on due to my own personal circumstances. AFAIK the studio is still there and the project is still ongoing.

— John Bautista (@JustCallMeBau) November 29, 2020