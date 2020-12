Cyberpunk 2077: CD Projekt unterbindet Let’s Plays und Livestreams vor dem Release

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird das vielversprechende Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ in der kommenden Woche endlich das Licht der Welt erblicken.

Wie bei der Veröffentlichung neuer Spiele nun einmal üblich, werden auch bei „Cyberpunk 2077“ Spieler schon vor dem offiziellen Release in den Genuss ihrer Kopie kommen. Um Spoiler zu verhindern, setzen die Entwickler von CD Projekt zum einen auf die Solidarität unter den Spielern und rufen Frühstarter dazu auf, vor dem Launch des Rollenspiels auf Let’s Play-Videos oder Livestreams zu verzichten.

Allerdings verlassen sich die Verantwortlichen nicht alleine auf den guten Willen der Spieler. Gleichzeitig wird CD Projekt aktiv gegen alle Gameplay-Videos, Let’s Plays oder Livestreams vor dem Release von „Cyberpunk 2077“ vorgehen und diese vom Netz nehmen lassen. Auf diesem Wege sollen unschöne Spoiler so gut es geht vermieden werden.

„Wir nähern uns dem Launch und die Chancen stehen gut, dass einige von euch noch vor dem Veröffentlichungstag ein Exemplar von Cyberpunk 2077 in die Hände bekommen. Auch wenn es für uns sehr schwierig wird, es zu erreichen, besteht unser Ziel darin, dass Spieler auf der ganzen Welt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Titels das gleiche spoilerfreie Erlebnis haben“, so die Entwickler.

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Stadia erscheinen. Im Laufe des kommenden Jahres folgen zudem technische Upgrades für die PlayStation 5 und die Xbox Series X.

