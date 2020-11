Cyberpunk 2077: Mehr als die Hälfte der Kopien soll digital verkauft werden

Laut den Verantwortlichen von CD Projekt wird der Anteil der Kopien, der beim kommenden Rollenspiel "Cyberpunk 2077" digital verkauft wird, über dem Wert von "The Witcher 3: Wild Hunt" liegen. Unter dem Strich sollen mehr als die Hälfte der Einheiten in Form von Downloads abgesetzt werden.

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Aufgrund der nahenden Veröffentlichung gehörte „Cyberpunk 2077“ natürlich zu den wichtigsten Themen, die im Rahmen von CD Projekts aktueller Investorenkonferenz diskutiert wurden.

Nachdem die Verantwortlichen von CD Projekt bereits darauf hinwiesen, dass sich das ambitionierte Rollenspiel nicht noch einmal verschieben wird, sprach das Studio zudem über den kontinuierlich wachsenden digitalen Markt. Wie CFO Piotr Nielubowicz zu verstehen gab, geht man bei CD Projekt davon aus, dass der Anteil der via Download verkauften Spiele bei „Cyberpunk 2077“ über dem Wert des ohnehin schon sehr erfolgreichen „The Witcher 3: Wild Hunt“ liegen wird.

CD Projekt gibt keine konkreten Prognosen ab

Eine konkrete Prognose nannte das Studio zwar nicht, merkte in Person von Nielubowicz allerdings an, dass bei „Cyberpunk 2077“ wohl mehr als die Hälfte aller verkauften Einheiten in einer digitalen Fassung abgesetzt wird. „Das erwartete Verhältnis zwischen digitalen und physischen Verkäufen, wie wir es bei digitalen Vorbestellungen sehen, ist sehr stark. Wir bewegen uns also definitiv in Richtung einer Aufteilung des Potenzials zwischen digital und physisch und befinden uns eher auf der digitalen Seite“, so Nielubowicz.

„Wie weit werden wir gehen? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Definitiv weiter als noch bei The Witcher 3 und definitiv dürften auf die digitalen Kanäle mehr als 50 Prozent entfallen“, heißt es abschließend. „Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, Stadia sowie den PC erscheinen.

Umfangreiche technische Upgrades für die die PS5 und die Xbox Series X/S folgen 2021.

