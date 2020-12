Elden Ring: Entwicklung des Rollenspiels so gut wie abgeschlossen?

Aktuellen Gerüchten zufolge sollen die Arbeiten an "Elden Ring" so gut wie abgeschlossen sein. Dies möchte zumindest ein Insider in Erfahrung gebracht haben, der sich hinsichtlich der "Souls"-Reihe als verlässliche Quelle einen Namen machte.

"Elden Ring" wartet weiter auf seine offizielle Präsentation.

Im Laufe dieser Woche erreichte uns nicht nur das Gerücht, dass „Elden Ring“ ursprünglich für einen Release im Frühjahr 2021 vorgesehen war und aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie um ein paar Monate nach hinten geschoben werden musste.

Darüber hinaus war die Rede davon, dass das ambitionierte Fantasy-Rollenspiel möglicherweise auf den The Game Awards 2020 in der nächsten Woche zu sehen sein könnte. Während die verantwortlichen Entwickler von From Software zu diesen Gerüchten noch schweigen, möchte ein alter Bekannter weiteres Licht ins Dunkel gebracht haben. Die Rede ist vom Insider und Modder Lance McDonald, der sich im Bereich der „Souls“-Reihe als verlässliche Quelle einen Namen machte.

Weiterer Hinweis auf einen Release im Sommer 2021?

Wie McDonald berichtet, sollen die Arbeiten an „Elden Ring“ so gut wie abgeschlossen sein. Bei seinen Angaben bezieht sich der Insider auf Firmen, die von From Software mit Aufträgen bedacht wurden, die eigentlich erst dann vergeben werden, wenn ein Spiel kurz vor seiner Fertigstellung steht. Hinzukommt laut McDonald, dass er diese Hinweise von Firmen erhalten hat, die nachweislich mit dem neuen Rollenspiel von From Software in Verbindung stehen.

Zum Thema: Elden Ring: Insider grenzt Release-Zeitraum ein und Hinweis auf TGA-Auftritt

Sollten sich die Angaben von McDonald bewahrheiten, dann könnten sich die Hinweise auf einen Release von „Elden Ring“ im Sommer des kommenden Jahres in der Tat verdichten. Beachtet aber bitte, dass die Aussagen des Insiders bisher nicht von offizieller Seite kommentiert oder gar bestätigt wurden.

„Elden Ring“ wurde für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 angekündigt. Spekuliert wird, dass sich zudem mögliche Umsetzungen für die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 in Arbeit befinden könnten.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring