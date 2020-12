Anthem 2.0: Trotz der Infosperre – Generalüberholung weiter in Arbeit

"Anthem" erfährt eine Generalüberholung.

Nach dem technisch wie spielerisch durchwachsenen Start des Loot-Shooters kündigten die Entwickler von BioWare eine umfangreiche Überarbeitung von „Anthem“ an.

Zum Leidwesen der Community wurde es um diese in den vergangenen Wochen jedoch sehr still. Um möglichen Befürchtungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, versicherte via Twitter niemand geringeres als BioWares Christian Dailey, dass sich die Neuauflage des Shooters weiterhin in Arbeit befindet. Dailey war in den letzten Monaten für die Post-Launch-Unterstützung von „Anthem“ verantwortlich.

Zukünftig wird das „Anthem“-Team allerdings ohne die Unterstützung von Dailey auskommen müssen, da bekannt gegeben wurde, dass er mit sofortiger Wirkung zum „Dragon Age“-Team wechselt und bei den Arbeiten am nächsten Ableger der Rollenspielserie eine führende Rolle einnehmen wird. Laut Dailey befindet sich die Zukunft von „Anthem“ allerdings in guten Händen.

Zum Thema: Anthem 2.0: Pirates of Blood Wind – Erste Eindrücke zur neuen Piraten-Fraktion

„Wir sind hier zu kurz gekommen und haben erkannt, dass es notwendig sein wird, von Grund auf etwas Neues zu bauen – angefangen damit, einen langen Blick darauf zu werfen und die Klassenbesten der vielen großartigen Spiele zu verstehen, die uns inspirieren. Basierend auf dieser Forschung haben wir zusammen mit Ihren Gedanken und Ihrem Feedback einige übergeordnete Ziele und Änderungen geplant, die wir ausprobieren möchten“, hieß es im August zur Überarbeitung von „Anthem“.

Unter anderem möchte BioWare das Loot-System generalüberholen. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Thank you all for the love and enthusiasm you’ve shared with me re: Anthem. Wishing my friends @caseyDHudson and @bioMarkDarrah the very best. Big shoes to fill as I join the DA team. Tough decision but made easier because of the talented Anthem leadership and team in place. 🐉🤖

— Christian Dailey (@ChristianDailey) December 3, 2020