Anthem 2.0: Pirates of Blood Wind – Erste Eindrücke zur neuen Piraten-Fraktion

"Anthem": Bekommt eine ausführliche Überarbeitung spendiert.

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch von „Anthem“ versuchten die Entwickler von BioWare zunächst, mit entsprechenden Updates für Abhilfe zu schaffen.

Da dieses Unterfangen allerdings nur bedingt von Erfolg gekrönt war, entschloss sich das Studio dazu, das Grundgerüst von „Anthem“ komplett zu überarbeiten. Wie über Twitter verraten wurde, dürfen sich die Spieler nach dem Re-Release von „Anthem“ unter anderem über eine neue Fraktion freuen. Hierbei haben wir es mit den „Pirates of Blood Wind“ zu tun, zu denen auch erste Artworks zur Verfügung gestellt wurde.

Weiterhin kein Releasetermin für Anthem 2.0

Zu sehen ist beispielsweise der Unterschlupf der „Pirates of Blood Wind“. Wie die verantwortlichen Entwickler von BioWare Austin ausführten, wird zudem an einer Verbesserung des gemeinsamen Spielens und des Matchmaking-Systems gearbeitet. Für zusätzliche Abwechslung werden laut Studio-Director Christian Dailey komplett neue Gebiete sorgen, die mit „Anthem 2.0“ ebenfalls Einzug halten werden.

Zum Thema: Anthem 2.0: Es ist Geduld gefragt – BioWare liefert neues Status-Update

Eine untergeordnete Rolle hingegen spielen derzeit mögliche PvP-Features. Auch wenn die Entwickler von BioWare Austin zuletzt mit Battle-Royale-Elementen oder einem Multiplayer im „Battlefield“-Stil experimentierten, bleibt abzuwarten, ob diese Mehrspieler-Funktionen in der Tat den Weg in „Anthem 2.0“ finden.

Unklar ist zudem weiterhin, wann die rundum erneuerte Fassung des Loot-Shooters im Endeffekt veröffentlicht wird.

Blog is done and off for approvals. No timing, but I hope in the next few weeks. Thanks again for the awesome response and feedback to everything you are seeing (good and bad). It really means a lot to the team. Have a great weekend all. oh…and this. pic.twitter.com/vnpVFYFcNS — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 25, 2020

Is this less blurry? pic.twitter.com/LEecuLJrYV — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 24, 2020

Lots of good discussion around our Pirate friends and new factions. We want to share more on factions and the part they play in the future. One common question though is „where do the Pirates live?“ Here of course …. Happy Friday all. pic.twitter.com/dhfFvNXGdy — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 17, 2020

It is going well. Hopefully we can spotlight some of the focus areas soon – player autonomy, proper progression (loot/javelin), endgame…and Pirates…. What topics would you like to see? https://t.co/0EK3KzNat1 pic.twitter.com/mbywBumPW0 — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 8, 2020

