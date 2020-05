Anthem 2.0: Es ist Geduld gefragt – BioWare liefert neues Status-Update

Bereits im Februar kündigten die Entwickler von BioWare eine umfangreiche Überarbeitung des Loot-Shooters "Anthem" an. Wie es in einem aktuellen Status-Update des Studios heißt, werden sich die Spieler von "Anthem" allerdings noch ein wenig in Geduld üben müssen, bis sie Hand an "Anthem 2.0" legen dürfen.

"Anthem" soll komplett überarbeitet werden.

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Start wurde der Loot-Shooter „Anthem“ in den Monaten nach dem Release regelmäßig mit neuen Updates bedacht.

Eine Entwicklung, die im Februar dieses Jahres in der Ankündigung von „Anthem 2.0“ gipfelte. Bei „Anthem 2.0“ wird es sich um eine komplett überarbeitete Version von „Anthem“ handeln. Auf dem hauseigenen Blog bedachte BioWare die Community mit einem Status-Update und wies in diesem darauf hin, dass sich die Spieler noch eine Weile gedulden müssen, ehe sie Hand an die überarbeitete Version des Loot-Shooters legen dürfen. Derzeit befinde sich „Anthem 2.0“ nämlich noch in der experimentellen Phase.

Das Feedback der Spieler ist von essentieller Bedeutung

Wie Christian Dailey, Studio-Director von BioWare Austin, ausführte, wird es BioWare bei den Arbeiten an „Anthem 2.0“ darum gehen, die Features, die von den Spielern gemocht wurden, weiter auszuarbeiten. Gleichzeitig sollen Elemente, die in der Vergangenheit immer wieder kritisiert wurden, überarbeitet und verbessert werden.

„Wir sind ein kleines Team – so um die 30 […]. Spoiler: Das Ganze wird ein längerer Prozess sein. Und ja, das Team ist klein, aber es geht darum, uns Zeit zu lassen und an das Zeichenbrett zurückzukehren. Und ein kleines Team gibt uns die Beweglichkeit, das ein größeres nicht bieten kann“, führte Dailey aus.

Und weiter: „Wir wollen, dass diese Erfahrung für das Team und die Spieler eine andere sein wird. Allerdings ist uns auch klar, dass wir einige schwere Herausforderungen bewältigen müssen. Wir möchten euch auf dem Weg dorthin einbeziehen und offen und ehrlich sagen, wo wir stehen und welche Erwartungen wir haben. […] Wir möchten euch wirklich all die Transparenz geben, die wir euch aufgrund eurer Leidenschaft und eures Interesses an Anthem bieten können. Aber dazu gehört auch zu sehen, wie die Wurst hergestellt wird – was übrigens nicht immer schön ist.“

„Anthem“ ist für die Xbox One, den PC und die PS4 erhältlich.

