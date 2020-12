Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update, 2XP + 2WXP-Wochenende und Gratis-Bundles

Kurz vor dem Start der Season 1 von "Call of Duty: Black Ops Cold War" hat Treyarch ein umfangreiches Update veröffentlicht, das verschiedene Verbesserungen und Anpassungen vornimmt. Zudem könnt ihr euch Bundles abholen und an einem erweiterten Double-XP-Weekend teilnehmen.

"Call of Duty Black Ops Cold War" startet in Kürze in die erste Season.

Treyarch hat für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ein umfangreiches Update veröffentlicht. In den Fokus rücken verschiedene „Quality of-Life“-Verbesserungen, Bugfixes und Performance-Optimierungen. Zudem bereitet der Download auf die erste Season vor, die Mitte Dezember an den Start gehen wird.

„Dies ist unser erstes größeres Spiel-Update in der Vorbereitungsphase vor dem Anbruch der ersten Saison. Weitere Spielverbesserungen, Fehlerbehebungen und mehr könnt ihr in unserem nächsten großen Update in Black Ops Cold War am 15. Dezember und in Warzone am 16. Dezember erwarten, sobald die erste Saison für alle Spieler beginnt“, schreibt Treyarch auf der offiziellen Seite.

Mit dem aktuellen Update bringen die Entwickler unter anderem die Motherland Moshpit-Playlist in den Shooter. Mit dabei sind die Modi TDM, Domination, Kill Confirmed und Hardpoint auf Moscow und Crossroads Strike. Auch wird Hardcore Motherland Moshpit in Quick Play verfügbar sein, mit Hardcore TDM, Domination und Kill Confirmed.

Nuketown ’84 ist nach wie vor in den Core- und Hardcore-Listen enthalten. Und die 24/7-Playlist von Nuketown wird in der ersten Staffel mit einem besonderen Twist zurückkehren. Hiermit könnte eine besondere XMAS-Version gemeint sein, die in Leaks bereits angedeutet wurde.

Double-XP-Weekend und Gratis-Bundle

Schon am kommenden Wochenende könnt ihr an einem erweiterten 2XP + 2WXP-Event teilnehmen, das euch im Multiplayer und in den Zombies-Herausforderungen zusätzlich absahnen lässt. Es läuft vom 12. Dezember 2020 bis zum Start der ersten Season.

Und um sich für die Geduld zu bedanken, erhalten alle Besitzer von „Call of Duty Black Ops Cold War“ kostenlose Bundles. Meldet euch ab heute Abend einfach bis zum Start der ersten Saison im Spiel an, um eure Artikel zu erhalten. Inbegriffen sind:

“Field Research” Bundle

1 Epischer Operator-Skin (Park)

1 Epischer SMG-Waffenentwurf

1 Episches Fadenkreuz

1 Epische Calling Card

1 Seltenes Waffen Charm

“Certified” Bundle

1 Epischer Operator-Skin (Garcia)

1 Blaupause für seltene Sturmgewehrwaffe

1 Episches Fadenkreuz

1 Epischer Waffen-Charm

Den kompletten Changelog zum neuen Update hält Treyarch auf der offiziellen Seite bereit. Dort sind auch die Fehler aufgelistet, die mit dem neuen Update aus „Call of Duty Black Ops Cold war“ entfernt wurden.

