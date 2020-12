Doom Eternal: Ausblick auf 2021 – New-Gen, DLC, Updates und mehr

Mit "Doom Eternal" geht es im kommenden Jahr weiter.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Und auch id Software bereitet sich auf die Feiertage vor. Zuvor widmete sich das Unternehmen in einem offenen Brief der Weiterentwicklung von „Doom Eternal“. Diese wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Die zweite Erweiterung namens „The Ancient Gods Part Two“ soll den „epischen Höhepunkt der Story liefern“, die mit „Doom“ aus dem Jahre 2016 begonnen wurde. Der erste Teil verweilt schon seit Oktober in den Stores.

„Wir können es also kaum erwarten, dass ihr all das erlebt, was wir dort hineingepackt haben. Neben Updates wie einer umfassenden Next-Gen-Unterstützung, Switch-Kampagnenerweiterungen und anderen allgemeinen Ergänzungen und Verbesserungen dreht sich unsere Roadmap für das kommende Jahr auch darum, euch mehr Möglichkeiten zu geben, zusammen mit euren Freunden Spaß an Doom Eternal zu haben“, so die Macher.

Neuerungen für Invasion- und Battle-Modi

Zudem arbeitet id Software am Invasion-Modus sowie an zusätzlichen Inhalten für den Battle-Modus. Dazu zählen weitere neuen Maps und Spielerdämonen sowie eine überarbeitete Wettbewerbsstruktur.

„Wir haben in diesem Jahr ein gewaltiges Wachstum in unseren Online-Communitys erlebt, beispielsweise auf unserem offiziellen Doom-Discord-Kanal, unserem ‚Spicy Demons‘-Battle-Modus-Discord-Kanal, den die Community verantwortet, und im Slayers Club. Wir freuen uns, diese großartigen Communitys auch 2021 zu unterstützen, mit neuen sozialen Features, Modi und Inhalten für viele kommende Jahre“, heißt es weiter.

Laut id Software hat das Unternehmen „die besten Fans im Gaming-Bereich“. Und ohne eure Bestärkung und euren Enthusiasmus könnte der Entwickler „nicht das tun, was wir tun“.

„Ein großer Dank an euch, von allen Mitgliedern unseres Studios und unseren Bethesda-Publishing-Teams rund um den Globus! Wir freuen uns darauf, euch 2021 zu sehen, mit euch zu sprechen und zu spielen“, so die abschließenden Worte zum Jahreswechsel.

Den kompletten offenen Brief von id Software könnt ihr euch hier anschauen.

