Spiele-Charts: Cyberpunk 2077 weiterhin erfolgreich

Trotz der heftigen Kritik an der Last-Gen-Fassung von "Cyberpunk 2077" befindet sich der Titel weiterhin an der Spitze der PS4- und Xbox One-Retail-Charts. Doch da sich der Markt immer weiter in Richtung Download-Vertrieb verschiebt, sind die Ranglisten nur noch bedingt aussagekräftig.

GfK Entertainment hat die neusten Wochen-Charts veröffentlicht. Sie basieren auf den Spieleverkäufen vom 28. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 und zeigen an der Spitze der Last-Gen-Konsolen einen Titel, der seit Wochen die Meinungen spaltet.

Cyberpunk 2077 schlägt sich wacker

„Cyberpunk 2077“ konnte sich auf der PS4 und Xbox One erneut die Spitzenplätze schnappen. In der Regel basieren derartige Charts auf den Disk-Verkäufen, sodass die Entfernung des CD Projekt-Titels aus dem PlayStation Store offenbar keine nennenswerten Auswirkungen auf die Rangliste hatte. Auf den Folgeplätzen seht ihr auf beiden Konsolen die Spiele „GTA 5“ und „Call of Duty Black Ops Cold War“.

Für PS5 und Xbox Series X/S wird „Cyberpunk 2077“ noch nicht verkauft, sodass dort andere Bestseller die ersten Plätze eroberten. Während auf der PS5 „Sackboy: A Big Adventure“ vor „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ führt, ist es auf der Xbox Series X/S „Call of Duty Black Ops Cold War“ vor „Immortals Fenyx Rising“.

Weiter geht es mit der Switch, die keine Überraschungen bietet. Auf dem ersten Platz seht ihr den Dauerseller „Mario Kart 8 Deluxe“, gefolgt von „Animal Crossing: New Horizons“. Auf dem PC stehen „Die Sims 4“ und der „Landwirtschafts-Simulator 19“ hoch im Kurs. Auch hier ist zu beachten, dass sich die Charts auf die Verkäufe im klassischen Handel konzentrieren, Steam, GOG und Co also außen vor bleiben.

GfK Entertainment schreibt dazu: „Als unabhängiges Marktforschungsinstitut ermitteln wir die Absatzzahlen von PC- und Konsolensoftware und Spielekonsolen. Dazu übertragen wir die Daten von mehr als 2.000 Verkaufsstellen – über 70 Prozent des gesamten deutschen Markts – auf unsere Großrechner. Und daraus erstellen wir Deutschlands offizielle Games-Charts.“ Auch der Lockdown dürfte für eine Verzerrung sorgen.

Spiele-Charts der vergangenen Woche

PS5

( – ) Sackboy: A Big Adventure (Sony) ( 3 ) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Sony)

Xbox Series X/S

( 1 ) Call of Duty Black Ops Cold War (Activision) ( 2 ) Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)

PS4

( 1 ) Cyberpunk 2077 Day 1 Edition (Bandai Namco) ( 3 ) Grand Theft Auto V Premium Edition (Rockstar) ( – ) Call of Duty Black Ops Cold War (Activision)

Xbox One

( 1 ) Cyberpunk 2077 Day 1 Edition (Bandai Namco) ( 3 ) Grand Theft Auto V Premium Edition (Rockstar) ( – ) Call of Duty Black Ops Cold War (Activision)

Switch

( 1 ) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) ( 2 ) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Nintendo 3DS

(_) Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amibo Selects (Nintendo) ( 1 ) Mario Party: Island Tours Selects (Nintendo)

PC Games

( 1 ) Die Sims 4 (Electronic Arts) ( 2 ) Landwirtschafts-Simulator 19 – Premium Edition (Astragon Games)

Quelle und Copyright: GfK Entertainment

