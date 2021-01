Xbox Series X/S: Namensgebung „ist ein total verf***tes Durcheinander“

Informierte Spieler wissen es natürlich: Bei den neusten Modellen handelt es sich um die Xbox Series X und Xbox Series S.

Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X: Für Kunden, die sich nicht regelmäßig mit der Entwicklung auf dem Konsolenmarkt beschäftigen, kann der Kauf einer neuen Xbox-Konsole recht verwirrend sein. Dieser Ansicht ist auch Josef Fares, der Director von „A Way Out“ und „It Takes Two“. In einem aktuellen Interview hielt er seine Meinung zur Namensgebung nicht zurück.

„Das ist ein f**king verwirrender Name. Was zur Hölle ist mit Microsoft los? Die drehen durch, man. Was zum Teufel ist da los? Wie Series S, X, Mex, Next. Ich meine, wer weiß das schon? Ach, komm schon. Wahnsinn. Nenn es die Microsoft-Box und das wars. Ich weiß es nicht. Es ist ein total verf***tes Durcheinander. Glaubt mir, selbst die sind in ihren Büros verwirrt. Was ist dieses X, S… Ich weiß es nicht, was zum Teufel“, so seine Worte.

Mehr Leistung ist immer gut

Eigentlich interessiert sich Josef Fares gar nicht so sehr für Konsolen. Vielmehr sei er darauf fokussiert, gute Spiele zu machen. Und dank der Leistung der New-Gen-Hardware ergeben sich natürlich Vorteile.

„Ich kümmere mich nicht wirklich um Konsolen“, so der Entwickler im Wortlaut. „Ich interessiere mich für Spiele. Natürlich wünschte ich, wir hätten uns mehr mit den neuen Konsolen [für It Takes Two] beschäftigen können. Ich bin nur froh, dass sie leistungsfähiger sind. Denn es braucht viel Zeit, wenn eine Konsole nicht wirklich leistungsfähig genug ist. Aber was ich an der neuen Generation mag, ist, dass sie leistungsfähig ist, dass wir uns auf sie konzentrieren können.“

Rundum zufrieden sei er jedoch nicht. Denn laut Josef Fares kamen die neuen Konsolen viel zu spät, was zumindest für die eigene Produktion „It Takes Two“ gilt. „Natürlich wird es auf der PS5 und der Xbox Series X besser aussehen. Aber wir hatten nicht wirklich die Zeit, es anzupassen und die PS5-Version besonders zu machen, oder die Xbox blah blah… Wie auch immer sie die Xbox Series nennen.“

Was haltet ihr von der Namensgebung der Xbox-Konsolen? Seid ihr der Meinung, dass sie mitunter für Verirrung sorgen kann? Oder besteht kaum Verwechslungsgefahr?

