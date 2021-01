PS5 & Xbox Series X/S: Verkauften sich zum Launch offenbar besser als ihre Vorgänger

PS5 & Xbox Series X: Die Konsolen der neuen Generation.

Im November des vergangenen Jahres wurde mit der PlayStation 5, der Xbox Series X und der Xbox Series S die neue Konsolen-Generation eingeläutet.

Auch wenn Sony Interactive Entertainment und Microsoft umgehend von einem erfolgreichen Launch ihrer Systeme sprachen, wurden bisher keine konkreten Verkaufszahlen zur PlayStation beziehungsweise der Xbox der neuen Generation genannt. Einem unbestätigten Bericht aus dem Hause Digitimes zufolge soll die PS5 in den ersten vier Wochen nach der offiziellen Markteinführung 3,2 Millionen Mal ausgeliefert worden sein.

Neue Konsolen-Generation auf Erfolgskurs?

Ein mögliches interessantes Detail zum Launch der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S könnte Christopher Dring von GamesIndustry.biz geliefert haben. Wie Dring berichtet, sollen sich die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in den ersten Wochen nach dem Launch besser verkauft haben als ihre jeweiligen Vorgänger in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One. Konkrete Zahlen wurden jedoch nicht genannt.

Sollten sich die Angaben von Dring bewahrheiten, dann gelang Sony Interactive Entertainment und Microsoft trotz der Herausforderungen, die das Corona-Jahr 2020 mit sich brachte, ein erfolgreicher Verkaufsstart. Zumal die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 rund um den Globus weiterhin mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Diese führen dazu, dass neue Kontingente, die von den Händlern bereit gestellt werden, innerhalb kürzester Zeit restlos vergriffen sind.

Allerdings sicherten Sony Interactive Entertainment und Microsoft in den vergangenen Wochen mehrfach zu, dass die Produktion der neuen Konsolen auf Hochtouren läuft. Dadurch möchten die beiden Unternehmen gewährleisten, dass die interessierten Kunden so schnell wie möglich in den Genuss ihrer PlayStation 5, ihrer Xbox Series X oder ihrer Xbox Series S kommen.

