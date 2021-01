Stardew Valley: Content-Update 1.5 erscheint wohl in Kürze für die Konsolen

"Stardew Valley" ist unter anderem für die PS5 erhältlich.

Während das Update 1.5 und die damit verbundenen neuen Inhalte von „Stardew Valley“ auf dem PC bereits zur Verfügung stehen, müssen sich Konsolen-Spieler weiter in Geduld üben.

Wie der für „Stardew Valley“ verantwortliche Entwickler in Form von Eric „ConcernedApe“ Barone via Twitter bestätigte, befindet sich der besagte Patch für die Konsolen mit sofortiger Wirkung im Zertifizierungsprozess bei Microsoft, Sony Interactive und Nintendo. Werden keine technischen Fehler gefunden, kann das Update 1.5 Ende Januar oder Anfang Februar für die PS4, die Xbox One und die Switch veröffentlicht werden.

Ein konkreter Termin konnte allerdings nicht genannt werden. Zu den neuen Inhalten, denen mit dem Update 1.5 der Weg in „Stardew Valley“ geebnet wird, gehört unter anderem eine neue Farm. Diese ist an einem Strand angesiedelt und bietet euch zum einen zahlreiche Fischereiplätze. Darüber hinaus verhindert der Sand, dass ihr Sprinkleranlagen herstellt und auf eurer Farm platziert.

Zum Thema: Stardew Valley: Nachfolger zum Indie-Hit geplant? Das sagt Eric Barone

Da das automatische Gießen eurer Pflanzen damit entfällt, richtet sich die neue Farm laut Entwicklerangaben vor allem an erfahrene Spieler, die nach einer neuen Herausforderung beim Umgang mit der Zeit und den Ressourcen suchen.

Des Weiteren umfasst das „Stardew Valley“-Update auf die Version 1.5 einen lokalen Coop-Modus, einen frischen Quest-Typ, exklusive Herausforderungen, neue NPCs oder die Möglichkeit, sein Haus zu renovieren.

Console players: the update is being submitted to certification today. That can take a variable amount of time so I can’t make any guarantee about release date. I still feel that my original estimate of late this month or early next month is likely, though.

— ConcernedApe (@ConcernedApe) January 23, 2021