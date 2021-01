Life is Strange 3: Entsteht laut einer Insiderin nicht bei Dontnod Entertainment

Unbestätigten Berichten zufolge soll sich "Life is Strange 3" seit einer ganzen Weile in Entwicklung befinden. Laut einer Insiderin entstehen der Nachfolger und weitere Ableger allerdings nicht mehr bei Dontnod Entertainment.

"Life is Strange 3" soll sich laut Gerüchten in Arbeit befinden.

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass hinter den Kulissen schon seit einer ganzen Weile an „Life is Strange 3“ gearbeitet wird.

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen die Insiderin Emily Rogers, die auch unter ihrem Pseudonym „ArcadeGirl64“ bekannt ist. Wie diese in Erfahrung gebracht haben möchte, befindet sich „Life is Strange 3“ in der Tat in Entwicklung. Allerdings sollten wir nicht davon ausgehen, dass der Nachfolger und kommende Ableger von Dontnod Entertainment entwickelt werden.

Das Comeback der Before the Storm-Macher?

Stattdessen sollen sich die Wege von Square Enix, dem verantwortlichen Publisher der „Life is Strange“-Reihe, und Dontnod Entertainment, dem Entwickler von „Life is Strange“ und „Life is Strange 2“, getrennt haben. Mit der Minderheitsbeteiligung an Dontnod Entertainment, die Tencent kürzlich erwarb, soll das Ganze übrigens nicht zu tun haben. Für „Life is Strange 3“ und weitere mögliche Ableger werden laut Emily Rogers die Entwickler des US-Studios Deck Nine Games verantwortlich sein, die mit dem Prequel „Life is Strange: Before the Storm“ bereits entsprechende Erfahrungen sammeln konnten.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake für die PS5 & Life is Strange 3: Ankündigungen in Kürze?

Entsprechen die Angaben eines weiteren Industrie-Insiders, in diesem Fall „Navtra“, den Tatsachen, dann könnte die offizielle Enthüllung von „Life is Strange 3“ unmittelbar bevorstehen und bereits in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.

Von offizieller Seite wurden die aktuellen Gerüchte um „Life is Strange 3“ bisher allerdings nicht kommentiert oder gar bestätigt.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Life Is Strange 3