Control Ultimate Edition: PS5 und Xbox Series X/S im Performance-Vergleich

Zwischen der PS5- und der Xbox-Versionen gibt es nur minimale Unterschiede.

Im neuesten Vergleichsvideo von Digital Foundry werden die PS5- und die Xbox Series-Versionen von „Control: Ultimate Edition“ gegenübergestellt. Dem Video zufolge halten sich die Unterschiede stark in Grenzen.

Beim 1440p-Modus mit eingeschaltetem Raytracing halten beide New-Gen-Konsolen konstant ihre angestrebte Bildwiederholfrequenz von 30 FPS. Dabei gibt es reichlich Spielraum nach oben, wobei die Framerate allerdings nicht in die Nähe von 60 Bildern pro Sekunde gelangt. In bestimmten Situationen kann es zu unpassendem Frame-Pacing kommen, wodurch Mikroruckler auftreten. Dazu kommt es aber vergleichsweise selten. Bis auf wenige Ausnahmen erwartet euch also ein reibungsloses Spielerlebnis.

Auch bei den visuellen Features schenken sich die beiden Konsolen nichts. Das Spiel sieht auf beiden Konsolen hervorragend aus. Lediglich im Hinblick auf die sogenannten Gamma-Werte gibt es kleine Abweichungen.

Kleinere Probleme auf den Xbox-Konsolen

Sowohl bei der Xbox Series X als auch der Xbox Series S fällt auf, dass es gelegentlich zu Rucklerproblemen kommt. Auf der PS5 hingegen war dies nicht der Fall. Der gewählte Modus spielt hierbei keine Rolle. Das Problem kommt beispielsweise zum Vorschein, wenn im User-Interface ein Symbol eingeblendet wird. Ansonsten laufen die Xbox-Versionen technisch einwandfrei.

Falls ihr auf realistische Beleuchtungs- und Schatteneffekte keinen hohen Wert legt, könnt ihr auf den Performance-Modus zurückgreifen. Dort wird auf Raytracing verzichtet, wodurch ihr ein flüssigeres Spielerlebnis von konstanten 60 FPS geboten bekommt. Nur in ein paar hektischen Situationen sinkt die Framerate ein wenig ab.

Am Montag nahm Digital Foundry bereits die PS5-Version ausführlich unter die Lupe. Solltet ihr euch speziell für die Performance auf der neuen Sony-Konsole interessieren, könnt ihr euch darüber hier informieren:

Zum Thema

Die Ultimate Edition von „Control“ ist mit dem gestrigen Tag für PS5 und Xbox Series X/S in digitaler Form erschienen. Die Retail-Edition wird am zweiten März nachgereicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Control